-Oktay Kökden vefat etti İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Voleybolda Eczacıbaşı Kulübü'nde elde ettiği başarılarla efsane haline gelen eski milli voleybolcu Oktay Kökden, 66 yaşında vefat etti. Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı'nın eski kaptanlarından ve eski antrenörlerinden Oktay Kökden'in cenazesinin, yarın ikindi namazı sonrası Bodrum Gölköy'den kaldırılacağı açıklandı. Afyon'da 1946 yılında dünyaya gelen ve voleybola Adana Karataş'ta başlayan Oktay Kökden, 1967-69 sezonlarında İstanbul Rasimpaşa'da oynadıktan sonra Eczacıbaşı'na transfer oldu. 1971-72 sezonunda takımın kaptanlığını üstlenen ve 9 sezon bu görevi devam ettiren Kökden, 4 lig şampiyonluğu, 5 Spor Bakanlığı Kupası ve 1 Avrupa üçüncülüğü yaşadı. Kökden, 121 kez milli formayı giyerek uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etti.