Oktay: Hedef turnuvayı kazanmak

Tempo24-



A Milli Erkek Voleybol Takımı, hafta sonu Bursa'da yapılacak Avrupa Ligi Finali için hazırlıklarına başladı.



Bursa Atatürk Spor Salonu'nda Milli Takım Menajeri Armando Cosantini ve başantrenör Fausto Polidori gözetiminde yapılan ilk antrenman, neşeli bir hava içinde geçti.



Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda teknik ekip, oyunculara yaptıkları hatalar konusunda uyarılarda bulundu.



Finale günde çift antrenmanla hazırlanacağı bildirilen Milli Takım, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Saat 17.00'de oynanacak günün diğer maçında ise Slovakya ile Almanya karşı karşıya gelecek. 20 Temmuz Pazar günü ise finallerin ilk gününde maçlarını kaybeden iki takım, üçüncülük mücadelesi için saat 17.00'de mücadele edecek. Şampiyonluk mücadelesi ise aynı gün saat 19.30'da başlayacak.



''HEDEF TURNUVAYI KAZANMAK''



Antrenmanı izleyen A Milli Erkek Takımı Koordinatörü Semih Oktay, finale gelene kadar 12 müsabaka oynadıklarını belirterek, Avrupa Ligi'nin çok uzun bir maraton olduğunu söyledi.



Finale ulaşana kadar, sakatlıklar gibi bir takım problemleri olduğunu ifade eden Oktay, milli takımın şu ana kadar gösterdiği performanstan memnun kaldığını dile getirdi.



Rakip Hollanda'nın, öbür grubun birincisi olduğunu ve oynadıkları tüm müsabakaları kazanarak finallere kaldığını hatırlatan Oktay, ''Turnuvaya katılan 4 takım da iyi. Final maçlarında iyi bir performans sergilemek, açıkçası turnuvayı kazanmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bursa'da oynamaktan son derece mutluyuz. Bursa'nın bir voleybol kenti olduğunu biliyoruz. Bunu ben oyuncuyken ve antrenörken de yaşadım. Şimdi yöneticiyim. Seyirci desteğine çok ciddi şekilde ihtiyacımız var. Bu konuda bizi Bursa seyircisinin yalnız bırakmayacağını ümit ediyorum'' diye konuştu.