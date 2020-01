Prof. Aysel Ekşi yaşamını yitirdi

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi ile evli olan Prof. Dr. Aysel Ekşi yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ekşi bir süredir Başkent Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili gazeteci Oktay Ekşi’nin eşi Prof. Dr. Aysel Ekşi’yi tedavi gördüğü Başkent Hastanesi’nde ziyaret etmişti.





Prof. Dr. Aysel Ekşi'nin özgeçmişi

“Türkiye’de ve Beş Kıt’ada Gençler” isimli son kitabının çıkışını ölüm döşeğinde iken görünce yüzüyle ve bakışlarıyla mutluluk ifade eden Prof.Dr. Aysel Ekşi, Psikiyatri dalında dört kitap yazmıştı. Uluslararası Bilim dergilerinde çıkmış İngilizce ve Türkçe makalelerin yazarıydı.



Aysel Ekşi'nin diğer ilgi alanı "laik Cumhuriyetin temel değerleriydi. Bu değerleri koruma amaçlı faaliyetlere 1980'li yılların sonlarında başlayan Aysel Ekşi, kendisiyle aynı görüşü paylaşan Prof. Dr. Türkân Saylan, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Necla Arat, Prof. Dr. Oya Başak, Sümer Ergene gibi arkadaşlarıyla birlikte önce çeşitli paneller, sempozyumlar, konferanslar düzenleyerek "şeriatçı hareketlerin doğurduğu tehdit" konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalıştı. Bunlardan biri olarak Ocak 1989'da, İstanbul'un 1000 kadar seçkin kadınının Çağlayan'da yaptığı "laik Cumhuriyetin tehlikede" olduğu bilincini yaymayı amaçlayan yürüyüşü düzenledi.



Türk kadınının laik Cumhuriyeti korumaya kararlı olduğu mesajını ülke yöneticilerine duyurmayı amaçlayan imza kampanyası başlattı. Yurdun her tarafından toplanan binlerce imzayı, arkadaşlarıyla birlikte o sıradaki Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e sundu.

İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinin "Cumhuriyetin Temel Değerlerini" koruma kararlılığını dile getiren birçok deklarasyonun hazırlanmasını, imzalanmasını ve yayınlanmasını sağlayan başlıca aktör oldu.



Tüm bu faaliyetleri devamlı kılmak ve daha iyi organize olmak amacıyla arkadaşlarını bir "dernek" etrafında toplanmaya ikna etti. Onlarla birlikte 21 Şubat 1989'da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini kurdu. Kurucu Başkanlığa seçildi. Haziran 1990'a kadar bu görevi yürüttü. Bu tarihten sonra yerini yeni ekibe bıraktı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini, vefatına kadar Türkân Saylan başkanlığındaki bu kadro yönetti.



Aysel Ekşi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğindeki etkin konumunu arkadaşlarına bıraktıktan sonra da sosyal etkinlikleri organize etmekten geri durmadı. ÇEKÜL Vakfının Yönetim Kuruluna seçildi. Bu sırada "her bireyin yılda tükettiği 7 ağacı telafi etmek için herkesin her yıl 7 ağaç dikmesini" amaçlayan bir kampanyanın fikir babası ve uygulayıcısı oldu. Ayrıca “92 ormanları” adıyla bir ağaç dikme kampanyası başlattı. Bu sayede İstanbul ve çevresine 3.3 milyondan fazla ağaç dikildi.



Aysel Ekşi "Bizim Ülke" isimli derneğin Başkanlığına seçildi. Bu dernek aracılığıyla İstanbul'un yoksul semtlerindeki ilkokul öğrencilerinin yaz aylarında spor, tiyatro, yabancı dil, tabiat sevgisi gibi kavramlarla tanışmalarını, uygar bir toplum bireyi olmalarını amaçlayan etkinliklerde rol almalarını amaçlayan pek çok etkinliği gerçekleştirdi. Aysel Ekşi’nin başlattığı bu model daha sonra bazı vakıflar tarafından da benimsenerek geniş kitlelere ulaştı.



Aysel Ekşi, 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ardından başlattığı "İlk Yardım Nasıl Yapılır?" konulu kurslarla on binlerce çocuğa yeni değerler kazandırdı.



Laik Cumhuriyeti koruma kararlılığı, Aysel Ekşi'nin seçimlerde de "sivil gönüllü"leri organize etmesine yol açtı. Çeşitli meslek mensuplarından ekipler kurdu. Bu ekiplerin 2007; 2009; 2011 seçimlerinde, hiçbir partiyle organik bir bağ içinde olmadan yürüttüğü, "seçmeni bilinçlendirme" amaçlı faaliyetlerini organize etti.



Cumhuriyet Mitingini düzenleme komitesi üyeliği yapan Aysel Ekşi, "Ermeni Soykırımı" iddialarıyla da ilgilendi. Çeşitli ülkelerden karşıt görüşlü bilim adamlarının katıldığı sempozyumlar düzenledi. Bu konudaki bilimsel görüşleri içeren bir kitabın editörlüğünü yaptı ve yayınlanmasını sağladı.



Aysel Ekşi'nin son olarak, 8 yıldır üzerinde çalıştığı "Türk Gençliği ve Beş Kıt'ada Gençler" isimli kitabı Mart 2015’de yayınlandı. Aysel Ekşi Gazeteci Oktay Ekşi'nin eşidir. İki oğlu, iki torunu vardır.