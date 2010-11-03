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Oktay Ekşi: Basın Konseyi'nden ayrılmadım

Ekşi'den 'Basın Konseyi'ndeki başkanlık görevini bıraktı' haberlerine yalanlama.

03 Kasım 2010 02:00

T24 - Hürriyet'te yazdığı yazıda kullandığı "anasını satanlar" ifadesiyle tepki çeken ve gazetedeki Başyazarlık görevinden istifa eden Oktay Ekşi'nin, Basın Konseyi Başkanlığı görevinden de ayrıldığı iddia edildi. Oktay Ekşi, yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak, "Görevi bırakmadım, Basın Konseyi'nden güvenoyu talep ettim" dedi.

Başbakan Erdoğan, AKP Grubu'nda yaptığı konuşmada Ekşi'ye tepki göstermiş, Basın Konseyi'ne de çağrı yaparak "Onu tardedin (uzaklaştırın)" demişti.


Konsey'den açıklama

Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi ve Türkiye gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Konsey Başkanı Oktay  Ekşi görevinden ayrılarak yeni yönetim teşekkül edinceye kadar toplantılara katılmama kararı aldığını bildirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

''Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi olarak, Sayın Oktay Ekşi'nin bir makalesinde kullandığı ifadelerin, Basın Konseyinin yıllardır savunduğu ilkeli yayıncılıkla bağdaşmadığı kanaatindeyim.

Bu sebeple, Basın Konseyinin daha fazla yıpranmaması ve medyamızda etik anlayışın gelişmesi fonksiyonunu kaybetmemesi için Sayın Ekşi, Basın Konseyi Başkanlığı görevinden ayrılarak yeni bir yönetim teşekkül edinceye kadar Basın Konseyi Yüksek Kurulu toplantılarına katılmayacağımı, kurumumu temsilen başka bir görevli de tayin etmeyeceğimi saygı ile arz ederim.''


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