Oktay Dönmez tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın kardeşi: Ablam defalarca şikâyetçi oldu ama tutuklanmadı

İstanbul, Tuzla'da ayrıldığı nişanlısı Oktay Dönmez'in öldürdüğü 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi Merve Yıldız, "Ablam defalarca şikâyetçi oldu. Fakat biz hiçbir kadınımızı koruyamadığımız gibi, benim ablamı da koruyamadık" dedi. Yıldız, Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu söyledi.

Tuzla'da silah zoruyla götürüldüğü restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından tabancayla vurularak öldürülen Dilara Yıldız'ın kardeşi Merve Yıldız, ablasının daha önce defalarca şikâyetçi olduğunu, Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu belirtti.

Merve Yıldız, "Günler öncesinden ultra güvenlikli olarak kiralanan sitenin içine giriyor, kapısını kırıyor. Dairesinde kalıyor, tehdit ediyor ve bu kişinin uzaklaştırma kararı var. Bu kişi sonra ablamın memleketten dönmesini bekliyor günlerce. Ablam memleketten dönüyor, kapıda yakalıyor. Sonra bir şekilde ablam onu kandırıp buraya getiriyor çünkü o burayı bilmiyor. Ablam Tuzla'yı biliyor. Kendisi uzman çavuş. Polis karakolunun burada olduğunu biliyor ablam. Kurtulmak için geliyor çünkü silahı kafasına dayayıp tüm malını almak için imza attırmaya çalışıyor evde. Ablam imza atmıyor senete. Kurtulmak için getiriyor belki biri görür diye" dedi.

"Şimdi kendisi deli taklidi yapıyor, deli taklidi yaparak çıkabileceğini düşünüyor"

Ablasının eski nişanlısının uzaklaştırma kararı olduğunu söyleyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Ablam defalarca şikâyetçi oldu. Fakat biz hiçbir kadınımızı koruyamadığımız gibi, benim ablamı da koruyamadık. Türk milleti olarak şimdi sesimizi duyurma zamanı. Benim ablamın sesi olun. Şimdi kendisi deli taklidi yapıyor. Deli taklidi yaparak çıkabileceğini düşünüyor. Ama çıkmasına izin vermeyin. Benim ablamın sesi olun. Benim ablam sesini çıkaramadı. Defalarca şikâyet etti, 'Seni kana boğacağım.' mesajları vardı. Ama tutuklamadılar. Hiçbir önlem almadılar."

Yıldız, "Benim ablam avukat onlarca kadının hakkını savundu. Güçsüz kadınların yanında oldu. Ama biz ablamı koruyamadık. Onlar ayrılalı 5 ay oldu. 5 aydır ablamın uzaklaştırma kararı var. 5 aydır ablamın mal varlığına el koymak için tehditler etti. Kendisi zaten uzman çavuş değilmiş. Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı. Ayrıldı ondan ama o ablamın peşini bırakmadı. Ben ağlamıyorum ben dik duruyorum. Tüm kadınlar için dik duracağım" dedi. (DHA)

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