Oksijen maskesinin ucu neden boş?

Soma'da meydana gelen maden faciasındaki kurtarma çalışmaları sırasında çekilen fotoğrafta, madenden çıkarılan işçiye takılan oksijen maskesinin hortumunun ucunun boşta olduğu iddia edildi. Fotoğraf, dün sosyal medyanın da en çok konuşulan fotoğraflardan biri oldu.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, bu fotoğraf sosyal medya kullanıcıların 'maske göstermelik takılmış' yorumlarına neden oldu.

'Hepsi ölüydü, çıkarırken yüzlerine maske taktılar'

Dün akşam Halk TV'de 'Halkın Arena'sı programına katılan ve Soma faciasından sağ kurtulmayı başaran işçilerden biri, ''Hepsi ölüydü, çıkarırken yüzlerine maske takıp battaniye örttüler ve sağ dediler...'' ifadeleri iddiaları arttırdı.