Oksana Makar, hayatını kaybetti

Ukrayna'da tecavüze uğradıktan sonra yakılan 18 yaşındaki Oksana Makar'ın yaşamını yitirdiği bildirildi

Saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan Makar, iki haftadır hastanede tedavi görüyordu.

Ülkenin doğusundaki Donetsk kenti yetkilileri, saldırının ardından bir eli ve iki ayağı kesilen ve akciğerleri ağır hasar gören genç kızın öldüğünü açıkladı.

Makar, 9 Mart'ta Mykolaiv kentinde üç kişinin tecavüzüne uğramıştı. Saldırganlar, daha sonra boğmaya çalıştıkları genç kızı üzerine benzin dökerek yakmıştı.

Saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan Makar, iki haftadır hastanede tedavi görüyordu. Saldırı, ülkede büyük tepkiye neden olurken, saldırganlardan ikisinin güçlü bağlantıları nedeniyle serbest bırakılmasının ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmişti.

Gösterilerin ardından yeniden tutuklanan saldırganlar, tecavüz ve cinayette teşebbüsle suçlanıyor.