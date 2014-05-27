Okmeydanı'ndaki yüzü maskeli eylemciler MİT'ten mi?

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Selahatin Özel, İstanbul Okmeydanı’nda polis kurşunuyla yaşamını yitiren Uğur Kurt’un öldüğü gün, yüzü maskeli molotof atan grubun MİT’ten olduğu yönünde duyum aldıkların söyledi. Son dönemde Alevi toplumun hedef seçildiğini vurgulayan Özel, gizli bir elin devreye girdiğini vurguladı.

Cumhuriyet'ten Emre Döker'in haberine göre, Okmeydanı’ndaki cemevinin polisle çatışılan noktadan 600 metre aşağıda olduğunu, Kurt’un ise bu olaylarla ilgisi bulunmadığını vurgulayan Özel, “Yaşamını yitiren Uğur Kurt, bir arkadaşının cenazesine katılmak için cemevinde bulunuyordu. Velev ki, bu kişi terörist. Polisin onu öldürmesi mi gerekiyor? Emniyet’in içinde rahatsızlıklar olduğunu düşünüyorum. Yeni MİT Kanun’un ardından bu kurumun yetkileri iyice arttı. Polisin içindeki bir grubun, kendine eylemci süsü vererek yaptığı provokatif bir eylem olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

'Yüzümüz hep açık!'

Yüzü maskeli grupların Alevi toplumunda barınamayacağını, Alevilerin yüzünün her zaman açık olduğunu söyleyen Özel, “Burada yapılmak istenen radikal sol örgütlerle Alevileri karşı karşıya getirmektir. Bizim kendi örgütsel yapımızda yüzümüzü kapatmayız. Ancak olayda bazı kişiler yüzlerini kapatıyorlar. Bunlar, devletten korktuğu için mi yüzleri kapalı? Biz yeri gelir sopa yeriz, yeri gelir gaz yeriz ancak hiç yüzümüzü kapatmayız. Daha önce İstanbul’da otobüse atılan molotof kokteylinde bir liseli kızımız öldüğünde o molotofu atan kişi MİT’ten çıkmıştı ve serbest bırakılmıştı. Burada devlet bahaneyi yaratmak istiyor. Halk arasında ‘Alevi toplumundan biri saldırıyor’ havası yaratmak istiyorlar. Aleviler şu anda süreci böyle algılıyor” dedi. Türkiye’de Alevilerin Gezi Direnişi’nden bu yana hedef seçildiğini ve bu sürecin sonunun “kötü” olduğunun altını çizerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğanhakkında nefret suçundan dolayı dava açacaklarını da kaydetti.

Özel şöyle konuştu: “Çocuk ekmek almaya gidiyor cenazesi geliyor. Cemeevine gidiyor cenazesi geliyor. Bir olaya karışmadan insanların cenazesi geliyor, ardından da Başbakan Erdoğan tarafından da suçlanıyorlar. Çok tehlikeli sürece girmeye başladı bu iş. Barış süreci kökten sarsılacak gibi gözüküyor. Aleviler hedef seçilmiş durumda. Alevilerin demokrasi arayışında başka Türkiye yok. Bugüne kadar tüm katliamlara rağmen karıncayı bile incitmedik. İnsan öldürmedik. Erdoğan’ın bu söylemlerinden dolayı nefret suçlamasıyla dava açacağız. Davayı gittiği yere kadar götüreceğiz.”