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Okmeydanı'ndaki şüpheli paket İstanbul trafiğini felç etti

Şüpheli paketin patlatılmasının ardından trafik yeniden normale dönde

22 Nisan 2016 11:25

İstanbul Okmeydanı'nda sabah saatlerin yüzleri maskeli kişilerce bırakıldığı iddia edilen şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. Dolapdere-Kasımpaşa sapağı trafiğe kapatılırken şüpheli paket bomba imha ekibi uzmanlarınca patlatıldı. Şüpheli paketin patlatılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

 Hürriyet'te yer alan habere göre, D-100 Karayolu Ankara istikameti Okmeydanı Sapağına saat 06.30 sıralarında  gelen yüzleri maskeli 5-6 kişilik bir grup lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Yol kenarındaki tellere pankart asıp şüpheli paketi bırakan grup, bir otomobille olay yerinden kaçtılar.

Lastik yandığını ve pankartı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisekipleri, D-100 Karayolunun Okmeydanı sapağını trafiğe kapatarak, bomba imha uzmanı çağırdı.

Saat 07.00 sıralarında olay yerine gelen uzman ekip şüpheli paketi fünyeyle patlattı ve pankartı indirdi. Bu sırada kısa süreliğine D-100 Karayolu Ankara istikameti de güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Paketin imha edilmesinin ardından trafik yeniden normale döndü

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