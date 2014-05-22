Okmeydanı'ndaki eylemlerde bir kişi başından vuruldu!

İstanbul Okmeydanı'ndaki protestolarda, Beyoğlu Belediyesi'nde çalışan ve isminin Uğur Kurt (30) olduğu belirtilen bir kişinin başından vuruldu. Durumu ağır olduğu bildirilen ve hastaneye kaldırılan kişi için ÖDP Genel Başkanı Alper Taş "Okmeydanı'nda polis tarafından vurulan genç hayatını kaybetti" dedi. Polisin olaylarda gerçek mermi kullandığı iddia edildi.

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Beyoğlu Okmeydanı'nda eylem yapan ve "Liseli Dev Genç" pankartı taşıyan "Soma" ve "Berkin Elvan" için sloganlar atan göstericilerle polis arasındaki olaylar çıktı. Gösterilerin düzenlendiği bölgede bulunan cemevindeki cenaze törenine katılan bir kişinin başından vuruldu.

Okmeydanı'nda, 9 ay komada kaldıktan sonra geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın başından vurulduğu noktada her perşembe günü anma yapılıyordu.

Bugün 10-15 kadar ‘Liseli Dev Genç’ pankartı açarak eylem yapan gruba polis tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Gaz bombaları atılması üzerine gençler ara sokaklara dağılırken polis de akrep tabir edilen zırhlı araçla takip etti. Bu esnada bir ara sokaktan atılan molotof kokteylinin isabet ettiği polis aracının alev alması üzerine polisler araçtan inerek ateş açtı.

Ara sokaklara kaçan eylemciler de polise taş ve molotof attı. Molotoflardan biri polisin 'akrep' tabir edilen aracına isabet etti. Aracın alev almasıyla birlikte polisler havaya ateş açtı.

Avukat Evrim Deniz Karatana’nın verdiği bilgiye göre, bu sırada Okmeydanı Cemevi’ndeki bir cenazeye katılmak için gelen ve cemevinin avlusunda bekleyen Uğur Kurt’un boynuna isabet etti.

Yerde yattığını gören vatandaşlar, bağırmaya başladı. Kanlar içerisinde yerde yatan şahsa ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Ağır şekilde yaralanan Kurt, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu ve kalbinin durduğu ifade edilen Kurt’a kalp mesajı yapılıyor.

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş da "Okmeydanı'nda polis tarafından vurulan genç hayatını kaybetti" dedi.

Bölgedeki gerginlik devam ediyor.

Öte yandan görgü tanıkları, İTO Ticaret Meslek Lisesi önünden bir anda 3-4 akrebin, eylem yapan gruba müdahale etmek için indiğini aktardı. Görgü tanığının aktarımına göre polis silah çekerek cemevinin bulunduğu yöne doğru 10-12 el ateş etti. İddiaya göre, vurulan kişi dışarıda değil, cemevinin avlusunda bulunuyordu. Bu sırada başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Kurt, Okmeydanı Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Uğur Kurt'un duran kalbi, yarım saat süren kalp masajının ardından yeniden çalıştı. Uğur Kurt ameliyata alındı.

Uğur Kurt'un tomografi sonuçları sosyal medyada yayınlandı. Tomografide, Kurt'un ense kısmına saplanan mermi çekirdeği görülüyor:

Vali Mutlu’dan açıklama

Uğur Kurt’un vurulmasıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, “"Okmeydanı'nda emniyet güçlerimiz yaptıkları görev esnasında orada bulunan grupla aralarında bir çatışma oluştu. Bu çatışmada aldığım bilgiler saldırılar olduğu yönünde. Çatışma var, çatışmada silahla yaralanan bir genç var. Öncelikle yaralı gencin şifa bulmasını temenni ediyorum. Şu anda ağır yaralı olduğunu biliyoruz. Hastanemiz gerekli müdahaleleri yapıyor. Olayın nasıl geliştiği elbette yapacağımız soruşturmalar sonunda belli olacak. Kullanılan bir silah var. Olayın olduğu yerde bir sükunet var. Bunun stabil hale getirilmesi önemlidir” dedi.

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Polisin yaşanan olaylarda gerçek mermi kullandığı iddia ediliyor: