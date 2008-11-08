Okmeydanı'nda taciz şüphesiyle linç

İstanbul Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa mahallesi Sağlık Ocağı önünde çarşamba gecesi, tacizci olduğu şüphesiyle yaklaşık 50 kişi tarafından dövülen ve ağır şekilde yaralanan Selahattin Cirit (27), hayatını kaybetti



Olay görgü tanıklarının iddialarına göre şöyle gelişti: Son haftalarda Fuat Soylu İlköğretim Okulu ve çevresindeki okullarda öğrencilere yönelik tacizin artması vatandaşları tedirgin etti. Son olarak, İlköğretim 4. sınıf öğrencisi bir çocuğun yanına yaklaşan motosikletli bir kişi "Seni gezdireceğim" dedi. Çocuk, olayı annesine bildirdi. Anne okula, okul da durumu polise aktardı. Mahallenin gençleri de motosikletli olduğu belirlenen tacizcinin peşine düştü.



Arkasından iki el ateş edildi



Geçen çarşamba gecesi durumdan habersiz olan Selahattin Cirit'i gören mahalle sakinlerinden biri iki el ateş etti. Yere düşen Cirit bir anda demir ve sopalı kalabalık bir grup tarafından dövülmeye başlandı. Olay yerine gelen polis de taş yağmuruna tutuldu. Çevre sakinleri olayla ilgili bilgi vermekten kaçındılar. Bingöllü Selahattin Cirit'in Etiler'deki Marmara Büfe'de evlere paket servisi işi yaptığı, olay günü kullandığı motosikletin de çalıştığı büfeye ait olduğu öğrenildi. Cirit'i tanıyanlar, bu güne kadar kimseye bir rahatsızlık vermeyen, işinde gücünde biri olduğunu söyledi.

