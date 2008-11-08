T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okmeydanı'nda taciz şüphesiyle linç

İstanbul Okmeydanı'nda önceki gün tacizci olduğu şüphesiyle yaklaşık 50 kişi tarafından dövülen ve ağır şekilde yaralanan Selahattin Cirit hayatını kaybetti

08 Kasım 2008 02:00

İstanbul Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa mahallesi Sağlık Ocağı önünde çarşamba gecesi, tacizci olduğu şüphesiyle yaklaşık 50 kişi tarafından dövülen ve ağır şekilde yaralanan Selahattin Cirit (27), hayatını kaybetti 

Olay görgü tanıklarının iddialarına göre şöyle gelişti: Son haftalarda Fuat Soylu İlköğretim Okulu ve çevresindeki okullarda öğrencilere yönelik tacizin artması vatandaşları tedirgin etti. Son olarak, İlköğretim 4. sınıf öğrencisi bir çocuğun yanına yaklaşan motosikletli bir kişi "Seni gezdireceğim" dedi. Çocuk, olayı annesine bildirdi. Anne okula, okul da durumu polise aktardı. Mahallenin gençleri de motosikletli olduğu belirlenen tacizcinin peşine düştü.

Arkasından iki el ateş edildi

Geçen çarşamba gecesi durumdan habersiz olan Selahattin Cirit'i gören mahalle sakinlerinden biri iki el ateş etti. Yere düşen Cirit bir anda demir ve sopalı kalabalık bir grup tarafından dövülmeye başlandı. Olay yerine gelen polis de taş yağmuruna tutuldu. Çevre sakinleri olayla ilgili bilgi vermekten kaçındılar. Bingöllü Selahattin Cirit'in Etiler'deki Marmara Büfe'de evlere paket servisi işi yaptığı, olay günü kullandığı motosikletin de çalıştığı büfeye ait olduğu öğrenildi. Cirit'i tanıyanlar, bu güne kadar kimseye bir rahatsızlık vermeyen, işinde gücünde biri olduğunu söyledi.  
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24