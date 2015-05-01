Okmeydanı'nda polisle göstericiler çatıştı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Okmeydanı’nda polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Göstericilerden alınan pankartların içinden parça tesirli bomba çıktı, polisin gerçek mermi sıktığı iddia edildi, olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Okmeydanı, Anadolu Parkı’nda saat 09.00 sıralarında polisin “durumlarından şüphelendiği” kişiler üzerinde aramalar yaptı. Yapılan aramalarda çantasından, gaz maskesi, misket çıkan 5 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bir kişinin polis tarafından plastik kelepçe takılması dikkat çekti. Gözaltına alınan kişiler polis aracına alındı.

Hastane bahçesinde 4 gözaltı

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinin kantininde kimlik taraması yapan güvenlik güçleri çantasında gaz maskesi olan bir kişi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” şeklinde slogan attı. Daha sonra hastane bahçesine giren sivil polis ekipleri hastane bahçesinde de kimlik kontrolü yapmaya başladı. Bu sırada da 3 kişi daha gözaltına alındı. Hastane dışında çevik kuvvet ekipleri önlem aldı.

Öğlen saatlerinde Okmeydanı’nda polis sert müdahalede bulundu.

Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında toplanan bir grup polisle karşı karşıya geldi. Polis ekipleri gruba biber gazı atarak ve TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti. Müdahale sonrası gruplar ara sokaklara dağıldı.

Bir süre sonra Kuruçay sokakta yüzleri maskeli gruplar yeniden toplandı. Grup daha sonra yola barikat kurarak ateşe verdi.

Gruplarla polis arasında çatışma yaşandı. Göstericiler havai fişek, taş ve molotof kokteyli kullanırken polis de biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullandı.

TOMA ile yanan barikat söndürülürken bir binanın çatısından TOMA aracına kalaslar ve şişe atıldı. Ara sokaktan atılan bir motolof kokteyli ise TOMA aracına isabet etti. Müdahalenin ardından polis ekipleri geri çekildi.

Çocuklar oyuncak silahlarla poz verdiler

Polis ekiplerinin bekleyişi sırasında basın mensuplarının bulunduğu alana gelen yaşları küçük bir kaç çocuk ellerindeki oyuncak silahlarla basın mensuplarına poz verdi.

‘Özel harekat bölgeye geldi, göstericilere gerçek mermi sıktı’

Bölgede olayları takip eden dokuz8haber muhabiri Oral Gerek, bölgeye öğleden sonra özel harekat polislerinin intikal ettiğini ve kitlenin üzerine doğru gerçek mermiyle 12 el ateş ettiklerini aktardı. Gerçek mermiler ve duvarda bıraktığı izler fotoğraflanırken silah sıkılması üzerine bölgedeki bazı kişiler sinirlenerek göstericilere saldırdı.

Bu saldırılarda dokuz8haber muhabiri Kazım Kızıl’ın çekim yaptığı telefonu bir kişi tarafından kırıldı. Bu kişiler, olayın anlatılmasının ardından masrafın telafi edileceği sözünü verdi.