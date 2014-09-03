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Okmeydanı'nda polis ve göstericiler arasında çatışma

Okmeydanı'nda polis ablukasına protesto etmek isteyen bir gruba polis müdahale edince, göstericiler havai fişek ve molotof kokteyli ile karşılık verdi

03 Eylül 2014 02:20

Okmeydanı'nda gün boyu süren polis ablukasına protesto etmek isteyen bir grup yolu trafiğe kapattı. Polis gruba gaz bombasıyla müdahale ederken göstericilerde havai fişek ve molotof kokteyli ile karşılık verdi.

DHA'nın haberine göre, Okmeydanı'nda akşam saatlerinde Mahmut Şevket Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli bir grup, ellerinde molotof kokteyliyle Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yolu kapatarak gün boyu yaşanan polis ablukasını protesto etti.

Yola molotof kokteyli atan grup üyelerine polis zırhlı araçlarla müdahale etti. Eylemciler ara sokaklara kaçtı. Ancak bu kez de sokak üzerinde barikat kuran yüzleri maskeli grup, polise havai fişek ve molotof kokteyli attı.

Polis de grubu dağıtmak için gaz bombası ve plastik mermi kullandı. Atılan gazdan mahalle halkı ve çocuklar da etkilendi. Okmeydanı'ndaki gerginlik zaman zaman devam ediyor.

 

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