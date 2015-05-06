Okmeydanı'nda polis baskını, çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı'nda daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda sabah saat 04.00 sıralarında, önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon nedeniyle Okmeydanı ara sokaklarına "akrep" diye tabir edilen zırhlı araçlar ile TOMA konuşlandırıldı.

Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun detayı hakkında bilgi verilmedi. Polis ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

