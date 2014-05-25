Okmeydanı'nda öldürülen Kurt'un babası: Hiçbir yetkili aramadı

Baba Kurt: Adalet varsa oğlumun katilleri bulunsun

İstanbul Okmeydanı’nda bir cemevinde öldürülen Uğur Kurt’un babası Kemal Kurt, kendisini yetkili kimsenin aramadığını belirterek, “Bu ülkede adalet varsa, oğlumun katillerinin bulunmasını istiyorum” dedi.

İstanbul Okmeydanı’nda açılan ateş sonucu cemevinin bahçesinde başına isabet eden kurşunla öldürülen Uğur Kurt, memleketi Sivas’ın Hafik İlçesi'ne bağlı Üzeyir Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uğur Kurt’un cenazesi, kalabalık bir konvoy eşliğinde sabah saatlerinde köye getirildi. CHP’li vekiller, kent merkezin, çevre köy ve iller ile İstanbul’dan gelenler de köydeki törene katıldı.

Baba Kurt: Adalet istiyoruz

Ayakta durmakta zorlanan Uğur Kurt’un acılı babası Kemal Kurt, sözün bittiği yerde olduklarını belirterek, “Suçlular bulunsun. Adalet varsa, bu memlekette kanun varsa, oğlumun katillerini bulsunlar. Adalet diye bir şey yok şu anda. Ben öyle görüyorum. Ne adalet var, ne kanun var. Ama varsa bulmaları lazım” dedi. Kendisini hiçbir yetkilinin aramadığını belirten Kemal Kurt, “Hiç kimse aramadı. Ne devletten, ne hükümetten yetkili hiç kimse aramadı. Ben bunu onların vicdanına bırakıyorum. Merhametleri varsa olur” diye konuştu.

‘Devlet bu acıyı paylaşmadı’

Törende konuşan Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, canlarının yandığını ama buna karşın devleti yönetenlerin bunu paylaşmadığını belirterek “Bu acı sadece ailenin değil, bu acı vicdanını yitirmeyen herkesin acısıdır” dedi. CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir de, başbakanın açıklamalarının mezhep çatışmasını tetikler vaziyette olduğuna dikkat çekerek buna izin vermeyeceklerini söyledi. Daha sonra Uğur Kurt için cenazeye katılanlardan helallik alındı ve kılınan cenaze namazının ardından Kurt’un tabutu omuzlarda taşınarak köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bakan Ala'ya Okmeydanı soruları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Efkan Alâ’ya, Okmeydanı Cemevi’nde taziye ziyaretinde bulunurken öldürülen Uğur Kurt’u vuran silah hangi polise aittir diye sordu. Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Efkan Alâ’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi: “Uğur Kurt’u hedef gözeterek vuran polis memuru hakkında herhangi bir işlem yapacak mısınız? Herhangi bir gösteri içinde olmadığı halde cemevi avlusunda vurulan Uğur Kurt, hangi maksatla hedef seçilmiştir?” Tanrıkulu, zırhlı araçtan inerek ateş eden ve kurşun geçirmez yelek giymiş olan sivil polislerin silahlarında balistik inceleme yapılılıp yapılmadığını ve Uğur Kurt’u vuran kurşunun bu polislerin silahlarından mı çıktığını da sordu.

Ayhan Yılmaz babasının yanına defnedilecek

Okmeydanı’nda Uğur Kurt’un öldürülmesinin ardından yapılan eylemlere polislerin müdahalesi sırasında başından yaralanan ve hayatını kaybeden 42 yaşındaki Ayhan Yılmaz’ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Ayhan Yılmaz’ın Ayazağa Mezarlığı’nda, 1,5 yıl önce ölen babasının yanına defnedilecek.