Okmeydanı'nda laiklik çağrısı yapan iki genç tutuklandı!

Yeniyılda Reina'da gerçekleşen terör saldırısının ardından Okmeydanı’nda bir kahvehanede vatandaşları IŞİD militanları ve sempatizanlarına karşı mücadeleye davet eden ve laiklik çağrısı yapan iki Halkevi üyesi, tutuklandı. Tutuklamaya 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' gerekçe gösterildi.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Ayşegül Başar ile Hamit Dışkaya'nın tutuklandığını Twitter'dan duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, gençlerinin konuşmasının yer aldığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Twitter’da "Terörle Mücadele Ekiplerine iletildi. Lütfen gördüğünüz yerde bize ihbar edin" diye yazmıştı.