T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okmeydanı'nda laiklik çağrısı yapan iki genç tutuklandı!

İçişleri Bakanlığı, gençlerinin konuşmasının yer aldığı video için "Terörle Mücadele Ekiplerine iletildi. Lütfen gördüğünüz yerde bize ihbar edin" mesajını paylaşmıştı

03 Ocak 2017 22:28

Yeniyılda Reina'da gerçekleşen terör saldırısının ardından Okmeydanı’nda bir kahvehanede vatandaşları IŞİD militanları ve sempatizanlarına karşı mücadeleye davet eden ve laiklik çağrısı yapan iki Halkevi üyesi, tutuklandı. Tutuklamaya 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' gerekçe gösterildi.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Ayşegül Başar ile Hamit Dışkaya'nın tutuklandığını Twitter'dan duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, gençlerinin konuşmasının yer aldığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Twitter’da "Terörle Mücadele Ekiplerine iletildi. Lütfen gördüğünüz yerde bize ihbar edin" diye yazmıştı.

 

ETİKETLER

halkevitutuklamalaiklikışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24