-OKMEYDANI'NDA İZİNSİZ GÖSTERİ İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Okmeydanı'nda izinsiz gösteri yapan grup, polisin müdahalesiyle dağıldı. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kimlik kontrolü yapan asayiş ekiplerine bir grup tarafından taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu. Olayda iki polis aracının camları kırıldı. Gruptakiler, daha sonra Şark Kahvesi durağında toplanarak terör örgütü lehine slogan attı. Çöp konteynerlerini devirerek kurdukları barikatı ateşe veren göstericiler, Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle dağılarak ara sokaklara kaçtı. Bölgede önlem alan polis ekipleri, kaçan göstericileri yakalamak için çalışma başlattı.