T24 LogoT24 Logo
Gündem

OKMEYDANI'NDA İZİNSİZ GÖSTERİ İSTANBUL (A.A)

13 Nisan 2011 11:14

-OKMEYDANI'NDA İZİNSİZ GÖSTERİ İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Okmeydanı'nda izinsiz gösteri yapan grup, polisin müdahalesiyle dağıldı.       Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kimlik kontrolü yapan asayiş ekiplerine bir grup tarafından taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu. Olayda iki polis aracının camları kırıldı.  Gruptakiler, daha sonra Şark Kahvesi durağında toplanarak terör örgütü lehine slogan attı. Çöp konteynerlerini devirerek kurdukları barikatı ateşe veren göstericiler, Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle dağılarak ara sokaklara kaçtı.  Bölgede önlem alan polis ekipleri, kaçan göstericileri yakalamak için çalışma başlattı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24