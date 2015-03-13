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Okmeydanı'nda iki sivil polisi kaçırmak istediler

Okmeydanı'nda darp edilerek kaçırılmak istenen iki polis kendi imkanlarıyla kurtuldu

13 Mart 2015 22:15

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı iki polis memuru, Okmeydanı'nda kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmak istendi. Darp edilen polisler, olayın ardından kendi imkanlarıyla kaçtı.

DHA'nın haberine göre, 16.30 sıralarında Okmeydanı, Mithatpaşa Caddesi, Şark Kahvesi mevkiinde meydana gelen olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil 2 polis memuru, kimliği belirsiz kişiler tarafından polis oldukları fark edilince tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada polis memurları, şüpheliler tarafından kaçırılmak istendi. Mithatpaşa Caddesi üzerindeki Sağlık Ocağı önüne kadar getirilen iki polis memuru, burada darp edildi.

Polisler, bir süre sonra kendi imkanlarıyla saldırganların elinden kurtularak Çağlayan Polis Merkezi'ne geldi. Olayın duyulmasının ardından, zırhlı polis araçları olayın yaşandığı sağlık ocağı önüne gelerek çevrede araştırma yaptı.

Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

 

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