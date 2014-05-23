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Okmeydanı'nda hayatını kaybeden ikinci kişinin kimliği belirlendi

Okmeydanı'nda dün gece çıkan olaylarda hayatını kaybeden ve Hüseyin Avni Mutlu'nun kimlik tespitinin yapılamadığını açıkladığı kişinin, 1972 Giresun doğumlu Ayhan Yılmaz olduğu belirlendi

23 Mayıs 2014 21:20

Okmeydanı'nda, Uğur Kurt'un ölümünün ardından çıkan olaylarda el yapımı bir bombanın atılması sonucu hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi. 

Uğur Kurt'un Okmeydanı'nda, dün öğle saatlerinde taziyeye gittiği cemevinde vurularak hayatını kaybetmesinin ardından çıkan olaylarda, atılan bir el yapımı bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kişinin kimlik tespitinin yapılamadığını açıklamıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre, üzerinden kimlik kartı çıkmadığı için kimlik tespiti yapılamayan bu kişinin 1972 Giresun doğumlu Ayhan Yılmaz olduğu belirlendi.

 

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