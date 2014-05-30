Okmeydanı'nda gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü tutuklandı

Okmeydanı'nda geçen Uğur Kurt’un polis kurşunu ile hayatını kaybettiği protesto sonrası, pazartesi sabahı yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilerden 4'ü daha tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorguları tamamlanan 14 kişi, bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Terör ve örgütlü suçlara bakan 3 savcı tarafından ifadeleri alınan 14 kişiden 3'ü, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. 11 kişi ise tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme zanlılardan 4'ünün tutuklanmasına karar verirken, 10 kişi de serbest bırakıldı.

Dün de 1 kişi tutuklanmıştı

Gözaltına alınıp dün adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 1'i tutuklanmıştı. Böylece, Okmeydanı'ndaki olaylarla ilgili gözaltına alınan 26 kişiden 5'i tutuklanmış oldu.