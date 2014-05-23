Polis yeniden Okmeydanı'nda

Dün Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz’ın hayatını kaybettiği Okmeydanı’nda polisin kısa süreli olarak mahalleden çekilmesinin ardından polis müdahalesi tekrardan başladı. Yaklaşık 2 saat boyunca polis taş, molotof bombası ve havai fişekle saldıran gruba polis biber gazı, plastik mermi ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polis basın mensuplarının bölgeye girişini engellemek için şerit çekti. Olay yerindeki gazeteciler polisin gazetecileri bölgeden uzaklaştırdığını söyledi. Okmeydanı’nda yasadışı gösteri yapan gruba müdahale eden çevik kuvvet polisleri geri çekildi. Yaklaşık 2 saat boyunca polis taş, molotof bombası ve havai fişekle saldıran gruba polis biber gazı, plastik mermi ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polisin silahından çıkar kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Uğur Kurt’un cenazesinin memleketine gönderilmesinin ardından bölgede toplanan gruba polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Göstericiler polise molotof, taş, patlayıcı ve havai fişekle karşılık verdi.

Gerginliğin devam ettiği Okmeydanı’nda polis müdahalesi sürüyor. Polis, basın mensuplarını da bölgeden uzaklaştırdı. Polis, Piyale Paşa Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi’ni emniyet şeridiyle kapattı.

Kadıköy'de müdahale

Uğur Kurt ve Ayhan Yılmaz'ın ölümü Kadıköy'de de protesto edildi. Polis'in müdahalesi üzeirn Bahariye caddesinde barikatlar kuruldu.

Bölgede sivil polis ekiplerinin bulunduğu belirtiliyor.

Milliyet ve İHA'nın önünde protesto

Milliyet gazetesi ve İhlas Haber Ajansı'nın Okmeydanı'danki ölümlere ilişkin yayınlarını protesto amacı ile toplananlar "Tetikçilik yapma, habercilik yap" yazılı pankart açtı.

ODTÜ'de müdahale

ODTÜ'de toplanan yaklaşık 50 kişilik bir grup, dün Okmeydanı'nda Uğur Kurt'un hayatını kaybetmesi protesto etmek için barikat kurdu. Yüzleri maskeli grup, ODTÜ A1 kapısında geldi.

Burada önlem polise havai fişek ve taşlarla saldırdı. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri gruba biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale etti. Göstericilerle polisin çatışması uzun süre devam etti. Grup, kampüs içine kaçtı.



Göstericilerle polis arasındaki çatışmalar ara ara devam ediyor.