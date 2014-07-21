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Okmeydanı'nda gergin saatler

Okmeydanı'nda 2 polis motosikleti yakılırken, bölgedeki müdahaleye polis helikopteri de destek verdi

21 Temmuz 2014 00:12

Okmeydanı'nda, şüphe üzerine durdurmak istedikleri 2 kişinin kaçması üzerine takibe başlayan polis ekibi saldırıya uğradı. 2 polis motosikleti yakıldı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis havaya ateş açtı. Okmeydanı’ndaki olaylar nedeniyle bölgede bir de polis helikopteri görevlendirildi.

Olay, Piyalepaşa Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İki kişiyi kovalayan motosikletli Yunus ekibi, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Yunus ekiplerinin motosikletleri ateşe verildi. Polisler olay yerinden uzaklaşarak takviye ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

 

Polis havaya ateş açtı

 

Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine zırhlı araçlar sevk edildi. Polis ekipleri havaya ateş açtı. Zırhlı araçların gelmesinden sonra, yanan motosikletler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Saldırıyı öğrenen çok sayıda motosikletli polis ekibi de olay yerine geldi. Gerginlik üzerine Okmeydanı'na çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Okmeydanı’nda bir polis helikopteri görev yapıyor.

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