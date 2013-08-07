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Okmeydanı'nda belediye otobüsüne molotoflu saldırı

Okmeydanı'nda bir belediye otobüsüne molotoflu saldırı düzenlendi

07 Ağustos 2013 04:28

 

Okmeydanı'nda yüzleri maskeli grup, molotofkokteyli atarak belediye otobüsünü ateşe verdi.
Sloganlar atarak Fevzi Çakmak Caddesi'ne çıkan gruptakiler, Ayazağa-Topkapı (41 AT) seferini yapan belediye otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı.
Yüzleri maskeli saldırganların ellerindeki molotofkokteyllerini gören otobüs şoförü Feyzullah Kaya'nın, aracın kapılarını açarak yolcuların çıkmasını sağladığı öğrenildi.
Molotofkokteyllerini otobüse atan saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçtı. Alev alan otobüse, olay yerine yakın yerden geçen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) su sıktı. Otobüsteki alevler, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Otobüste hasar oluşurken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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