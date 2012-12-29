Okmeydan'ında Alevilerin evleri işaretlendi

Okmeydanı'nda Alevi ailelerin yaşadığı binalara sprey boyayla çarpı işareti konulduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenlendi. Okmeydanı Cem Evi'nde bir araya gelen Alevi dernekleri üyeleri, işaretli binaların bulunduğu mahalleye yürüdü.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cem Evi önünde saat 12:30'da biraraya gelen 45 Alevi derneğinden yaklaşık 300 kişi, "AKP zulmüne boyun eğmeyeceğiz yeni Maraşların olmasına izin vermeyeceğiz" yazılı pankart açarak Fetihtepe mahallesine doğru yürüyüşe geçti.

Topluluk yürüyüş sırasında, “Susma haykır halklar kardeştir", “Maraş'ı unutma unutturma", “Aleviyiz haklıyız kazanacağız" sloganları attı. Fetihtepe Mahallesi girişinde duran grup adına Okmeydanı Cem Evi Başkanı Zeynel Şahin basın açıklamasını okudu. Şahin, "AKP hükümeti döneminde, Alevilere yönelik yürütülen ayrımcı ve gergin politikalar, yaşamımızın her alanında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Maraş katliamını anmak için, Maraş'a alınmadığımız günün akşamında Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde 11 Alevi yurttaşın evi işaretlenmiştir. Malatya, Didim, Altınoluk, Erzincan derken bu işaretlemeler sürüp gitmektedir. Birincisini 'çocuklar' yaptı. İkincisini 'tinerciler' yaptı. Peki, sonrakileri ve bunu kim yaptı. Taklacı bakan takla atmayı bırakıp, işin ciddiyetini kavramadıktan sonra bu sorunlar çözülemez" dedi.

'İşaretlemelerde kentsel dönüşüm tesadüfü'





Bu işaretleri koyanların, Alevi Sünni çatışmasından medet uman kişiler olduğunun ifade eden Zeynel Şahin, “İşte burada şu soru ortaya çıkıyor: bu işaretleri kim koydu? Bu soruya birçok yanıt verilebilir. Şu kesin ki bunu yapanlar 3-5 işi aynı anda görmeye çalışmaktadırlar. Örneğin tüm bu işaretlemelerin aynı zamanda, kentsel dönüşümün planlandığı mahallelerde ortaya çıkması tesadüf olamaz. Bu soruya yanıt bulmak ülkeyi yönettiğini iddia eden AKP hükümetine düşer. Hiç kimse bize 'üç beş çocuk yapmıştır' masalını okumasın" ifadesinde bulundu.

Şahin, "Biz Aleviler, her türlü zulme, oyuna, yalana sindirme ve asimilasyona rağmen; korkmadan, sinmeden, asimile olmadan yolumuza devam edeceği" ifadesini kullandı.



Şahin, emniyet yetkilileriyle görüşmesinde işaretlemeleri yapanların bir internet kafenin kameraları tarafından tespit edildiğini ve bu kişilerin 17-23 yaşlarında kişiler olduklarını, çok kısa zamanda bulacaklarını söylediklerini belirtti.

Bunu yapanların biran önce bulunmasını istediklerini dile getiren Zeynel Şahin, “Mahallede hiç kimseyle sorunumuz, sıkıntımız yok. Bu mahalleyi Sunni kardeşlerimizle birlikte kurduk. Yıllardır da beraber oturuyoruz. İçimizde Sunni komşularımız da var, bize destek amaçlı geldiler" diye konuştu. Grup açıklamanın ardından dağılırken işaretleme yapılan sokakta oturan kadın da kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlerin bu işaretlemeyi yaptığını söyledi.