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Okmeydanı'nda 5 araç ateşe verildi

Yüzleri maskeli bir grup tarafından ateşe verilen araçlardan birinde bulunduğu belirtilen bir kadın ve çocuklarının vatandaşlar tarafından kurtarıldığı aktarıldı

01 Ocak 2016 21:42

İstanbul Okmeydanı'nda park halindeki 5 araç, yüzleri maskeli bir grup tarafından ateşe verildi. Ateşe verilen araçlardan birinin içerisinde markete giden eşini bekleyen bir kadın ile çocuklarının da bulunduğu ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldıkları aktarıldı.

DHA'nın haberine göre olay, 17:30 sıralarında Fatih Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli bir grup, cadde üzerinde bulunan 5 aracı benzin dökerek yaktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşlar tarafından söndürülen araçlara soğutma çalışması yaptı.

 

"6-7 kişi geldiler, aracın üzerine benzin attılar; içinde eşim ve çocuğum vardı"

 

İddiaya göre, yüzü maskeli saldırganlar, cadde üzerinde park halinde bulunan otomobillerinin içinde markete giden eşini bekleyen Dilay Şimşek ve çocuklarının içinde bulunduğu aracı da ateşe verdi. Çevrede bulunan vatandaşlar kadın ve çocuğu araçtan dışarı çıkararak cadde üzerindeki bir lokantaya götürdü.  Eşi ve çocuğu yanan araçtan vatandaşlar tarafından kurtarılan araç sahibi "6-7 kişi geldiler aracın üzerine benzin attılar içinde eşim ve çocuğum vardı birden ateşe verdiler yandı. Etraftaki esnaf geldi yangın söndürme tüpü ile söndürdüler. Çok şükür eşim ve çocuklarda bir şey yok" dedi.

Bir başka araç sahibi de "Adamlar gelmişler keyiflerine göre hareket ediyorlar. Ben evdeydim sesleri duydum baktım ki araç yanıyordu vatandaşlar sağ olsunlar onlar müdahale etmişler üzerine kar atmışlar söndürmüşler" diye konuştu. Polis olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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