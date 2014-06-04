Okmeydanı'da beş mahalle raporsuz 'riskli' ilan edildi, onaylanırsa yıkılacak

İstanbul Okmeydanı'nda beş mahalle Beyoğlu Belediye Meclisi'nin kararıyla 'riskli alan' ilan edildi. Bakanlar Kurulu kararı onaylarsa bölge 'Afet Yasası' kapsamına sokulacak ve binlerce bina yıkılacak. CHP'li meclis üyesi İrfan Karakuş "Belediye, bölgenin deprem riski taşıdığına dair hiçbir rapor gösteremedi" dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Okmeydanı’nda beş mahallenin ‘riskli alan’ ilan edilerek ‘Afet Yasası’ adıyla anılan 6306 sayılı kanun kapsamına alınması kararlaştırıldı. Tasarı Bakanlar Kurulu kararı alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek. "Riskli alan" ilanı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra uygulanabilecek. Karar, belediye meclisinde oyçokluğuyla alındı. Beyoğlu Belediye Meclisi’nin İmar Komisyonu’ndaki tek CHP'li üye İrfan Karakuş, ısrarlı taleplerine karşın bölgenin "riskli" ilan edilmesine gerekçe hiçbir rapor paylaşılmadığını ve CHP’li üyelerin karara karşı oy kullandığını söyledi.

İki katı yapılaşma olacak

Elif İnce'nin Radikal'deki haberine göre, Beyoğlu Belediyesi’nin 2013 verilerine göre Okmeydanı’nda yıkım yapılması planlanan bölgedeki bina sayısı 5600. Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı’na dair planlarını basınla paylaşırken şunları anlatmıştı:

"Şu an 74 bin kişinin yaşadığı bölgenin nüfusu 100 bine çıkacak. Yeni Okmeydanı’nda, Haliç-Mecidiyeköy arasında Türkiye ’nin en yeni şehir hayatını kurmayı planlıyoruz. Okmeydanı için, Taksim’de İstiklal Caddesi’ne alternatif bir cadde, dünya örneklerinden Fransa’nın Şanzelize’si ile yarışabilecek yeni caddelerin olduğu, özel bir destinasyon yaratmak amacıyla planlarımızı yaptık. Plan bütünlüğünün bozulmaması için dönüşüm işini komple ihaleye çıkaracağız. 1 milyon 650 bin metrekarelik bölge için 3 milyon metrekarelik bir yapı alanı oluşturduk. Böylece vatandaş cebinden 5 kuruş vermeden dönüşüm yaptırabilecek."

Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Piripaşa ve Piyalepaşa mahallelerinin riskli alan ilan edilmesini eleştiren Okmeydanı Çevre Koruma Derneği Başkanı Ali Çetkin, “Afet yasası, olağanüstü hal yasasıdır. Burada amaç yandaş müteahhitlere vermek üzere arsalarımızı elimizden almaktır. Belediye ‘tapu dağıtımı’ adı altında kendi arsalarımızı bize satmaya çalıştı ama bunun için en fazla 300 kişi başvurdu. Tapu dağıtımına rağbet olmayınca Afet Yasası’nı devreye sokmaya karar vermişler. ‘Ya dediğimizi yap ya da seni sürerim’ diyorlar” diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Meclisi’nde 21 AKP'li ve 10 CHP’li üye var. Belediye Meclisi’nin İmar Komisyonu’ndaki tek CHP’li üye İrfan Karakuş, alanın ‘riskli’ ilan edilmesine gerekçe hiçbir belge paylaşılmadığını ve CHP’li üyelerin karara karşıoy kullandığını söyledi. Karakuş, “Riskli alan ilanı için gerekli zemin etüdü gibi bilimsel raporların kamuoyuyla paylaşılmasını istedik fakat hiçbir belge gösteremediler” diye konuştu.

Demircan: Mevzuat gereği

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Twitter’da yaptığı açıklamada “Riskli alan ilanı, Kentsel Dönüşüm sırasında, kira yardımı gibi dönüşüm teşviklerini, hak sahiplerinin alabilmesi için mevzuat gereğidir. Okmeydanı’nda vatandaşların yüzde 90’a varan oranlarda desteğini alan bir projeyi karalama gayreti hayret verici. Okmeydanı’nda yaşayan vatandaşlarımız da iyi bir çevrede, güvenli evlerde yaşama hakkına sahiptir” dedi.

Danıştay’ı dinleyen yok

Danıştay, bilimsel raporlar olmadan alınan riskli alan kararlarını iptal ediyor. İlk olarak Ankara'da Namık Kemal Mahallesi’ni riskli alan ilan eden Bakanlar Kurulu kararını 2013’te iptal etmişti. Sarıyer Derbent’in riskli alan ilanı da iptal edildi.