Okmeydanı savaş alanına döndü

İstanbul Okmeydanı'nda trafiği keserek araçlara zarar veren ve kendilerine müdahale etmek isteyen polislere saldıran yüzleri maskeli göstericiler, biber gazıyla dağıtıldı.



Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'nde toplanan yüzleri maskeli göstericiler, Kasımpaşa-Eminönü seferini yapan Ali Büyükpınar yönetimindeki 34 JM 0343 plakalı boş İETT otobüsünü durdurdu. Göstericilerin molotofkokteyli attığı otobüste çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gruptakiler, kendilerine müdahale etmek isteyen zırhlı polis aracına ve bir bankanın ATM'sine saldırarak, ara sokaklara kaçtı. Bir süre sonra tekrar toplanan grup, Şark Kahvesi önünden geçen araçları tahrip ederek, yolu trafiğe kapattı.

Olayların büyümesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları sevk edildi. Polis, Mithatpaşa Caddesi'nde ateş yakarak yolu kapatan göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederken, göstericiler de molotofkokteyli, taş ve sapanla misket atarak karşılık verdi.