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Okmeydanı polis ablukasında

Beyoğlu Okmeydanı'nda ara sokaklara saat 05.30 sıralarında Özel Harekat Timleri konuşlandırıldı

09 Haziran 2014 09:42

İstanbul'da sabah saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve özel harekat polisi Okmeydanı'nı abluka altına aldı.

Beyoğlu Okmeydanı'nda ara sokaklara saat 05.30 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çevik Kuvvet ekipleri ve Özel Harekat Timleri konuşlandırıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Okmeydanı'nı abluka altına alan polis ekiplerine 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı araçlar ve TOMA’lar eşlik etti.

Okmeydanı Cemevi önünde de polis Özel Harekat Timlerinin önlem alması dikkat çekti.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi çevresinde önceden belirlenen bazı adreslere düzenlenen operasyonda, çelik yelekli sivil polis memurları da görev aldı

 

Operasyon var, gözaltı yok

 

Yapılan operasyon ile ilgili bilgi verilmezken gözaltı olmadığı belirtildi. Yaklaşık 3 saat mahallede kalan polis ekipleri sabahın ilerleyen saatlerinde ayrıldı.

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