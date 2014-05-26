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Okmeydanı polis ablukası altında; çok sayıda gözaltı var

Beyoğlu Okmeydanı'nda Cemevi yakınında tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenlendi

26 Mayıs 2014 10:54

İstanbul'da sabah saatlerinde çok sayıda polis Okmeydanı'nı abluka altına aldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu Okmeydanı'nda sabah saat 05.00 sıralarında, önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyon nedeniyle Okmeydanı ara sokaklarına çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi konuşlandırıldı.

Cemevi yakınında tespit edilen bazı adreslere düzenlenen operasyonda, çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekibi ile çelik yelekli sivil polis memurları da görev aldı.

Okmeydanı'nı ablukaya alan polis ekiplerine, 'akrep' diye tabir edilen zırhlı araçlar, TOMA ve havadan polis helikopteri de destek verdi.

Okmeydanı Şark Kahvesi girişinde de 3 itfaiye aracı önlem amaçlı bekletildi.

Operasyon sırasında baskın yapılan adreslerin bulunduğu sokaklar emniyet şeridine alınarak, vatandaşların ve gazetecilerin geçişine izin verilmedi.

Baskın yapılan adreslerden çok sayıda belge ve dokümana el konulurken, birçok kişi de gözaltına alınarak Çevik Kuvvet otobüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar arasında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

Anadolu ajansı'nın haberine göre, Operasyon düzenlen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kullanıma hazır molotofkokteyli ve havai fişek ile örgütsel doküman ele geçirildi. Bomba imha ekipleri molotofkokteylleri etkisiz hale getirirken, olay yeri inceleme ekipleri operasyon düzenlenen adreslerdeki çalışmaları sürdürüyor. 

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