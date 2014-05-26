Okmeydanı operasyonuna İstanbul Emniyet'i önünde protesto

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün ve bu sabah düzenlenen operasyonları protesto eden yaklaşık 10 kişilik bir grup İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Habip Atam’ın haberine göre, "Devrimciler değil, Berkin'in, Soma'nın, Uğur'un katilleri cezalandırılsın" yazılı pankart taşıyan grup, "Gözaltılar serbest bırakılsın" şeklinde slogan attı.

Polis müdahale etmedi

Grubun çevresinde TOMA ile önlem alan Çevik Kuvvet ekipleri eylemcilere müdahale etmedi. Göstericilerden bazılarının üzerinde "Halk Cephesi" yazılı yelekler bulunması dikkat çekti. Yapılan konuşmaların ardından grup oturma eylemi başlattı. Saat 16.00 sıralarında başlatılan oturma eylemi devam ediyor.