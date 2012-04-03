Okmeydanı metrobüs durağında bomba imha edildi

İstanbul'da Okmeydanı metrobüs durağı yanında bomba bulundu. Kavanoz içindeki bomba kontrollü bir şekilde imha edildi.
İstanbul'da dünkü olayların ardından bugün de bir bomba alarmı verildi.
Okmeydanı'ndaki şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri, Okmeydanı metrobüs durağı yanındaki yeşil alanda bulunan şüpheli paketin çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha uzmanını çağırdı.
İmha uzmanı kavanoz içine konulduğu belirtilen bombayı uzaktan kontrollü bir şekilde patlattı. Etkisiz hale getirilen bombanın el yapımı olduğu ifade edildi.
Polis bombayla ilgili araştırma başlattı.
İstanbul'da dün sabah Dolmabahçe yakınlarında bir bomba patlamadan imha edilmişti. Dün öğleden sonra Gaziosmanpaşa'da Nüfus Müdürlüğü önündeki çöp kutusunda bir bomba patlamıştı.