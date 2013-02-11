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Okmeydanı Hastanesi'nde yangın çıktı

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nden saat 20.30 sıralarında dumanlar çıktığını gören görevliler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi

11 Şubat 2013 00:53

İstanbul'da Okmeydanı Eğitim ve Araştıma Hastanesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nden saat 20.30 sıralarında dumanlar çıktığını gören görevliler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil serviste tedavi gören hastalar hemen dışarı çıkartıldı.

Bazı hastaların ve hasta yakınlarının dumandan etkilendiği görüldü. Kısa süre sonra olay yerine gelen Şişli İtfaiyesine bağlı ekipler acil servise girerek dumanın kaynağını bularak müdahale ettiler. Hastalar da bir süre dışarıda bekletildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

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