Okmeydanı Hastanesi'nde gerginlik: 10 gözaltı

İstanbul Bahçelievler'de polis karakoluna yönelik bombalı saldırı gerçekleştiren ve yaralı olarak yakalanan kadının, götürüldüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerginlik yaşandı. 10 kişi gözaltına alındı.

Adı hala öğrenilemeyen kadın eylemcinin hastanede polis gözetiminde tedavisi sürerken, bir grup Okmeydanı'na geldi.

Kasın eylemcinin yakınları olduğunu söyleyen kişiler hastaneye alınmadı.

Bunun üzerine bu kişilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Ardından hastaneye girmek isteyen 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı.