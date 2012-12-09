T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okmeydanı Hastanesi'nde gerginlik: 10 gözaltı

Bahçelievler'de polis karakoluna düzenlenen saldırının ardından, kaçarken yaralı olarak yakalanan kadının götürüldüğü Okmeydanı Hastanesi'nde olay çıktı

09 Aralık 2012 18:36

İstanbul Bahçelievler'de polis karakoluna yönelik bombalı saldırı gerçekleştiren ve yaralı olarak yakalanan kadının, götürüldüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerginlik yaşandı. 10 kişi gözaltına alındı.

Adı hala öğrenilemeyen kadın eylemcinin  hastanede polis gözetiminde tedavisi sürerken, bir grup Okmeydanı'na geldi.

Kasın eylemcinin yakınları olduğunu söyleyen kişiler hastaneye alınmadı.

Bunun üzerine bu  kişilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Ardından hastaneye girmek isteyen 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

ETİKETLER

polis karakolubahçelievlersaldırıokmeydanı hastanesigözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24