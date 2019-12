Oklarımı 2. yarıya sakladım

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Daniel Güiza, alışma dönemini bitirdiğini ve oklarını ikinci yarıya sakladığını söyledi.



Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Daniel Gonzalez Güiza, sarı-lacivertli takımda alışma döneminin bittiğini ifade ederek, ''Oklarımı ikinci yarıya sakladım'' dedi.



Güiza, Fenerbahçe Gazetesi'ne verdiği röportajda, ''Okçuluk ne zaman ve nasıl doğdu'' şeklindeki soru üzerine, ''İspanya'da 'Kiko' (Francisco Miguel Narvaez) isimli bir futbolcu vardı. O da gol attıktan sonra bu hareketleri yapıyordu. Ben de ondan esinlendim. Okçuluğun bendeki doğuşu da böyle oldu. Bakmayın siz ilk yarıya. Alışma dönemi bitti. Oklarımı ikinci yarıya sakladım'' açıklamasını yaptı.



İspanya'daki Güiza ile Fenerbahçe'deki Güiza arasında hiçbir fark bulunmadığını kaydeden İspanyol futbolcu, ''Fenerbahçe çok büyük bir camia ve futbol takımı da kendini kanıtlamış bir ekip. O nedenle burada olmaktan gururluyum. Her zaman için başarı çalışarak kazanılır, çalışmamın da meyveleri olan gollerin geleceğini düşünüyorum. Tabii ki ben çok koşup pres yapan bir oyuncuyum. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda da koşmak ve çabalamak lazım. Ben de onun gereklerini yapıyorum. Gol atmayı ben de istiyorum. En kısa zamanda bu da olacak'' diye konuştu.



Güiza, ''Semih'in yokluğunu hissediyor musun'' şeklindeki soru üzerine, ''Semih bana göre de Fenerbahçe için iyi bir futbolcu. Ben de kısa zamanda onunla çok iyi anlaştım. Tekrar sahalara döndüğünde onunla birlikte oynamak istiyorum'' ifadelerini kullandı.



''ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN ŞAMPİYON OLMASI''



Güiza, ''Geçen sene İspanya'da gol kralı oldun. Bu sene de Türkiye'de gol kralı olacak mısın'' şeklindeki soruyu ise ''Benim için gol kralı olmaktan ziyade ilk istediğim ve beklediğim şey takımımın şampiyon olmasıdır. Gol kralı olmak tabii ki beni mutlu eder, ama ben olmuşum ya da bir başkası. Bu önemli değil. Önemli olan şampiyon olmamız. Ben gol kralı olsam da şampiyon olamadıktan sonra fazla bir mana ifade etmez'' diye yanıtladı.



Ligde uzun zamandır yenilmeden devam ettiklerini belirten İspanyol futbolcu, ''Uzun zamandır yenilmeden devam ediyoruz. Burada takım içindeki birliktelik herkes için çok önemli. Her maçımızı ciddi şekilde çalışarak, kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki taraftarlarımız bize inansın ve güvensin, biz onları kazanacağımız kupalarla onurlandıracağız'' dedi.



Güiza, bir soru üzerine, penaltıdan gol atmanın kendisine fazla keyif vermediğini, bu nedenle geçen sezonki 27 golün içinde hiç penaltı olmadığını belirtti. İspanyol golcü, ''İçinde fazla sayıda penaltı golü olan gol krallığını şahsen biraz sulandırılmış bir başarı olarak görüyorum. Kişisel çabadan ziyade bedavadan yapılmış bir ikram gibi geliyor'' dedi.



''BÖYLESİNE MÜKEMMEL BİR ATMOSFER''



Türkiye ve Fenerbahçe'de bulunmaktan çok mutlu olduğununu anlatan Güiza, ''Dünya çapında tesisleri ve taraftarı olan büyük bir kulüpte oynuyorum. Yönetim, teknik kadro ve takım arkadaşlarımla iyi bir diyaloğum var. Ayrıca taraftar da beni seviyor ve hatalarıma dahi tolerans gösteriyor. Böylesine mükemmel bir atmosferden mutlu olmamak mümkün mü?'' şeklinde konuştu.



İspanyol futbolcu, ''Uğura inanır mısın'' sorusu üzerine de ''Tabii uğura inanıyorum ve benim böyle uğurlarım her zaman vardır. Kramponlarımın ve dizliklerimin uğur taşıdığına da inanıyorum. Volkan Ballı her maçta bana 'Bu maçta kafa ya da ayakla gol atacaksın' diyor ve bu da benim hoşuma gidiyor'' dedi.



Güiza, ''İspanya'daki derbiler ile Türkiye'deki derbilerden hangisinin atmosferi daha büyük'' sorusunu, ''Karşılaştırma bile yapılamaz. Türkiye'dekiler daha muhteşem'' diye yanıtladı.



Bu arada gazeteye elinde 2 kupayla poz veren Güiza, ''Güvenin bize, kupaları getirelim size'' ifadelerini kullandı.