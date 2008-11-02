Oklar karavana!..



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler karşılaşmada iki kez öne geçmesine karşın, 28. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakibini mağlup etmeyi başaramadı.



Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor ile Fenerbahçe, Eskişehir Atarürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ilk yarıda atılan gollerle 2-2 berabere sonuçlandı.



İki takımın da düşük tempoda başladığı maçta, Fenerbahçe 14. dakika Alex'in attığı golle öne geçti. Bu dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Brezilyalı futbolcu, sert bir vuruşla kalecinin solundan topu filelere yolladı.



Ev sahibi Eskişehirspor bu gole hemen 3 dakika sonra Anderson ile yanıt verdi. Sol taraftan Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada sarı-lacivertli savunma hata yapınca, Anderson kale sahasının önünde yaptığı tek vuruşla topu filelere yolladı ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.



Gollerden sonra oyun orta alan mücadelesi şeklinde giderken, 33. dakikada Eskişehir ceza sahasına giren Alex, kaleci Ivesa'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kuddusi Müftüoğlu penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Eskişehirspor kalecisi Ivesa, direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Penaltı atışını kullanan Alex, topu filelere yollayarak sarı-lacivertlileri 2-1 öne geçirdi.



Karşılıklı pozisyonların yaşandığı ilk yarıda Eskişehirspor yan toplarla etkili olurken, 45. dakikada yine bir yan topla ikinci kez beraberliği sağladı. Sol taraftan Youla'nın ortasında kaleci Volkan ile Edu'nun anlaşmazlığında Edu'dan seken top bir kez daha Fenerbahçe ağlarına gitti ve ilk yarı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



İlk yarıda yaşanan ilginç bir pozisyonda Roberto Carlos'un kaleci Volkan'a yaptığı bir geri pasta topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle Eskişehirli futbolcular hakeme uzun süre itirazda bulundular, ancak yardımcı hakem bu pozisyonda devam işareti verdi ve hakem Kuddusi Müftüoğlu oyunu devam ettirdi.



İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibi karşısında orta alanda topa daha çok sahip oldu. Sarı-lacivertliler Güiza ile çok net fırsatları değerlendiremezken, ev sahibi Eskişehirspor da yakaladığı ani ataklarda Youla ile gole çok yaklaştı.



İki takım da girdiği gol pozisyonlarından yararlanamayınca mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Fenerbahçe'de Alex ve Gökhan Gönül yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemediler.



ESKİŞEHİRSPOR: 2 - FENERBAHÇE: 2



Stat: Atatürk



Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Cem Satman xx, Volkan Narinç xx



Eskişehirspor: Ivesa x, Sezgin xx, Murat xx, Vucka xx, Tayfun xx, Bülent Ertuğrul xx, Serdar xxx, Poljak xx (Dk. 78 Emre Toraman xx), Anderson xxx (Dk. 89 Cumhur ?), Youla xx, Bülent Kocabey xx (Dk. 31 Sinan xx)



Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Lugano xx, Roberto Carlos xx, Edu x, Alex xxx (Dk. 87 Deivid ?), Guiza xx, Selçuk xx (Dk. 54 Ali Bilgin xx), Semih xx, Uğur xx, Maldonado xx, Gökhan x (Dk. 73 İlhan x)



Goller: Dk. 17 Anderson, Dk. 45 Serdar (Eskişehirspor), Dk. 14 Alex, Dk. 33 Alex (penaltıdan) (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 66 Bülent Ertuğrul, Dk. 61 Serdar (Eskişehirspor), Dk. 45 Uğur, Dk. 73 Ali Bilgin (Fenerbahçe)



Kırmızı kart: Dk. 28 Ivesa (Eskişehirspor)





MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Eskişehirspor'da Serdar'ın 25 metreden attığı şutta top az farkla auta çıktı.



14. dakikada Roberto Carlos'un vurduğu topu defans uzaklaştırmak istedi. Seken topu Semih Alex'e aktardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



17. dakikada Sezgin'in sağ kanattan ortasında Lugano topu ıskalayınca, Anderson meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1



28. dakikada Ivesa, ceza alanında Alex'i düşürünce orta hakem Kuddusi Müftüoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Ivesa, pozisyonun ardından kırmızı kart gördü.



33. dakikada penaltı atışını kullanan Alex takımını 2-1 öne geçirdi.



45+2'de Youla'nın ortasında Edu'nun kafasından seken topu çizgi üzerinde Serdar tamamladı ve skoru 2-2'ye getirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



50. dakikada Murat'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde karambol yaşandı. Fenerbahçe defansı topu güçlükle uzaklaştırdı.



52. dakikada Semih'in pasında hareketlenen Guiza ceza alanına girer girmez topa vurdu. Kaleci Sinan'ın çeldiği topa Guiza kafa vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



64. dakikada Anderson'un pasında topla buluşan Youla, ceza alanına girerken vurdu, kaleci Volkan topu güçlükle çeldi.



69. dakikada Roberto Carlos'un ceza alanı içine yaptığı ortada topun gelişine vuruş yapan Guiza, meşin yuvarlağı auta gönderdi.



70. dakikada Lugano topa kafa vuramayınca, Serdar topla buluştu. Ceza alanına hızla giren Serdar'ın şutunda kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.



75. dakikada Vucka'nın hatalı geri pasında araya giren Guiza topa dokundu. Kaleci Sinan'dan seken topu İlhan kaleye gönderdi. Çizgi üzerinden defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



81. dakikada Serdar'ın pasında topla buluşan Youla, çalımlarla ceza sahası önüne kadar geldi. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Volkan topu çeldi.



Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.