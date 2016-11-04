T24 LogoT24 Logo
Spor

Oklahoma'yı eski yıldızı Kevin Durant yıktı: 122-96

Golden State'te Stephen Cury 21 sayı ve 7 asistle maçı tamamladı

04 Kasım 2016 11:58

NBA'de Golden State Warriors'ın Oklahoma City Thunder'ı 122-96 yendiği karşılaşmada Kevin Durant, eski takımına karşı 39 sayı 7 ribauntla oynadı.

Kevin Durant'in Golden State Warriors'a geçtiği günden beri en çok merakla beklenen karşılaşma Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors karşılaşmasıydı.

Maça Russell Westbrook'la beraber Oklahoma City Thunder daha hızlı başlayan taraf olurken Warriors bu bölümde etkili olamadı. Ancak ikinci çeyreğin başlamasıyla beraber art arda serilerle öne geçen Golden State Warriors, Kevin Durant'in inanılmaz bireysel performansıyla (6 üç sayı isabeti) farkı 20'lere kadar çıkardı.

İkinci yarının başlarında Westbrook ve Thunder takımca etkinlik gösteremeyince Thunder iyice oyundan düştü ve Warriors mücadeleyi 122-96 kazandı.

Warriors'ta Kevin Durant eski takımı Oklahoma City Thunder'a karşı 7/11 üç sayı isabetiyle 39 sayı-7 ribaundla yıldızlaşırken, Stephen Curry 21 sayı-7 asistle oynadı. Klay Thompson ise 16 sayıyla maçı tamamladı.
 
Thunder'da Russell Westbrook 20 sayı-6 ribaund-10 asistle mücadele ederken, Victor Oladipo 21 sayı üretti. Steven Adams 11 sayıyla mücadele etti.

 

NBA'de günün sonuçları

 

Orlando Magic 102 - 94 Sacramento Kings 

Cleveland Cavaliers 128 -122 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 125 - 107 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 99 - 102 Denver Nuggets

ETİKETLER

Oklahoma City ThunderGolden State WarriorsNBANBA günün sonuçları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24