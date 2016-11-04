Oklahoma'yı eski yıldızı Kevin Durant yıktı: 122-96

NBA'de Golden State Warriors'ın Oklahoma City Thunder'ı 122-96 yendiği karşılaşmada Kevin Durant, eski takımına karşı 39 sayı 7 ribauntla oynadı.

Kevin Durant'in Golden State Warriors'a geçtiği günden beri en çok merakla beklenen karşılaşma Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors karşılaşmasıydı.



Maça Russell Westbrook'la beraber Oklahoma City Thunder daha hızlı başlayan taraf olurken Warriors bu bölümde etkili olamadı. Ancak ikinci çeyreğin başlamasıyla beraber art arda serilerle öne geçen Golden State Warriors, Kevin Durant'in inanılmaz bireysel performansıyla (6 üç sayı isabeti) farkı 20'lere kadar çıkardı.



İkinci yarının başlarında Westbrook ve Thunder takımca etkinlik gösteremeyince Thunder iyice oyundan düştü ve Warriors mücadeleyi 122-96 kazandı.

Warriors'ta Kevin Durant eski takımı Oklahoma City Thunder'a karşı 7/11 üç sayı isabetiyle 39 sayı-7 ribaundla yıldızlaşırken, Stephen Curry 21 sayı-7 asistle oynadı. Klay Thompson ise 16 sayıyla maçı tamamladı.



Thunder'da Russell Westbrook 20 sayı-6 ribaund-10 asistle mücadele ederken, Victor Oladipo 21 sayı üretti. Steven Adams 11 sayıyla mücadele etti.

NBA'de günün sonuçları

Orlando Magic 102 - 94 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 128 -122 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 125 - 107 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 99 - 102 Denver Nuggets