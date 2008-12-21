Oklahoma'nın 'süper yıldız' adayı

Seattle Supersonics kepenkleri geçtiğimiz sezon kapattı ve Oklahoma City'de yeni bir dükkan açtı. Yani tarihinde yeni bir sayfa açan Oklahoma City Thunder takımı geleceğinin parlak olması bekleniyor. Ama önce ligin son sırasındaki takım olmaktan kurtulmaları lazım. İlk sezondan kolları sıvayan ve işlere koyulan takımın daha şimdiden onları ilerideki yıllar bir üst seviyeye taşıyabilecek bir süper yıldız adayı var: Kevin DurantKevin Wayne Durant. İsmi kadar kendisi de çok şirin ve çocuksu olan Kevin, 29 Eylül 1988'de ABD'nin başkenti yani Washington D.C.'de dünyaya gelmiştir. Çok iyi bir aile çocuğu olduğunu idda edebileceğimiz Kevin'in basketbola olan tutkusu çocukluk yıllarına dayandığını belirtmemizde fayda var. Kevin, şu anda Miami Heat'te forma giyen Michael Beasley ile çocukluk yılalrından beri tanışıyorlar.Hatta yerel bir alt yapı takımında beraber basketbol oynayan bu iki delikanlı şimdilerde ise dünyanın en üst düzey liginde rakip olarak karşılaşıyorlar. 2007 Draft'inde ikinci sıradan seçilen Kevin şu anda Oklahoma City Thunder takımının formasını giyiyor.Kevin Durant küçük yaşlardan beri basketbol oynamaktadır. Hatta yerel amatör bir takım olan PG Jaguars'da oynamış ve üst üste 4 defa ulusal şampiyonluğa ulaştırmıştır. Hatta takım arkadaşı da şu anda Miami Heat'te oynayan Michael Beasley'dir. Ardından North Carolina'da bazı turnuvalara katılan Durant lise hayatı turistik seyahat formatında geçmiştir. İlk iki yılın National Christian Academy'sinde (Ulusal Hristiyan Akademisi), ardından bir yıl Oak Hill Akademy'sinde geçiren Durant son yılında Maryland'deki Montrose Christian School'unda (Montrö Hristiyan Okulu) bulunmuştur.Son yılında okuduğu okulun basketbol takımında da forma giyen Kevin takımın en skorer ismiydi. Hatta Washington Post Yılın Erkek Basketbol Oyuncusu seçildi. Maryland'de oynarken oyun kurucu Greivs Vasquez ile beraber forma giymişti.Top hakimiyeti ve üst düzey yetenekleri sayesinde Kevin ülkenin en popüler lise oyuncularında bir haline gelmiştir. Hatta Greg Oden'dan sonra en iyi iyisiydi. 2006'da lise hayatı biten Kevin Durant, profesynoel olup NBA'ye adım atabilecekken üniversiteye gitmeyi ve basketbol kariyeri açısından ve eğitimi açısından deneyim kazanmayı tercih etti.Onun için NBA asıl hedefti ama ona göre zamanı gelmemişti.2006'da Teksas Üniversitesi'ne başlayan Kevin Durant, sezonun ilk 35 maçının tamamında forma giydi. Güney California Üniversitesi'nde düzenlenen turnuvalarda takımıyla yer alan Kevin Durant gösterdiği inanılmaz performanslarla çok konuşulmaya başlandı. Hatta bir çok basketbol otoritesi onu Kevin Garnett ve Dirk Nowitzki gibi NBA yıldızlarıyla kıyaslamaya başladı. Tabi ki sahip olduğu ve sahada gösterdiği oyun stili itibariyle. Başarılarla ve ödüllerle geçen üniversite yılı sonunda Kevin Durant NBA Draft'ine katılmaya karar verdi. NBA için artık kendini hazır hissediyordu.2007 yılının Nisan ayının 11inde NBA Draft'inde yer alacağını açıklayan Kevin, 25 Mayıs'ta NBA'in resmi kart koleksiyonu firması Upper Deck ile anlaşma yaptı. 28 Haziran 2007'de gerçekleşen NBA Draft'inde Kevin Durant, Seattle Supersonics tarafından birinci tur ikinci sıradan seçildi. Seçildiği an Seattle Ray Allen'ı Boston Celtics'e gönderdi. Bu olay tüm gece ve hatta tüm hafta boyunca konuşuldu. Yani kısaca Boston Celtics geçtiğimiz sezon şampiyon olmasının ardından Kevin Durant'a ne kadar teşekkür etseler azdır desek haksızlık etmiş olmayız. Kevin Durant hemen Nike firması ile 60 milyon Dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Aslında Adidas 70 milyon dolarlık bir teklif yapmıştı ama Kevin çocukluğundan beri Nike giydiği için tercihini o yönde yapmak istedi.Koca yaz boynuca yaz liginde ter attıktan sonra bir de ABD Milli Takımı'na davet edilen Durant, Kobe Bryant, LeBron James, Chris Bosh ve Dwight Howard gibi yıldızlarla antrenman yapmak ve onlarla arkadaşlık kurmak için fırsat yakalamış oldu. Ama Pekin Olimpiyatları kadrosuna alınamadı.ABD Milli Takımı koçu Mike Kryzewski, Kevin'in çok iyi bir oyuncu olduğunu ve olacağını ama takımda anahtar oyuncular varken 12 kişilik bir kadroda Kevin'e şimdilik bir yerin olmadığını söyledi.Ama hızlı geçen yazın ardından Seattle yöneticileri takım olarak nasıl bir piyango vurduklarını fark ettiler.31 Ekim 2007'de ilk NBA maçında forma giyen Kevin Durant beklentilerle maçı izleyenleri hayal kırıklığına uğramadı. 18 Sayı 5 ribaunt ve 3 top çalmalık performans gösteren Durant takımını Denver Nuggets'a yenilmesini önleyemedi. Sezon boyunca sadece iki maç kaçıran kevin toplam 80 maçta forma giydi. 20.3 gibi bir sayı ortalaması tutturdu ki bu rakam çaylak sezonunda LeBron James'in rakamları gibiydi. Sezon sonunda çaylak beşine seçilen Durant, Yılın Çaylağı Ödülü'ne de layık görüldü. Ve Seattle Supersonics dükkanın kepenklerini kapattı ve dükkanı taşımaya karar verdi. Tabi taşımışken dükkanın adını da değiştirdi.Kevin Durant, çokyetenekli ve geleceği parlak bir oyuncu olduğu gerçek. Ama ondan şu anda büyük başarılar beklenirse sonu hayal kırıklığından öteye gidemez. Çünkü Oklahoma City Thunder takımı henüz bir takım kurabilmiş değil. Yeni bir şehir, yeni bir takım ve Kevin Durant ile yeni bir sayfa açmak istedikleri doğru. Bunu için öncelikle eskiden kalan enkazları temizlemek zorundaydılar. Bu sezon başında onu yaptılar.Eski, takımda misyonunu tamamlamış oyuncuları yollarını ayırmakla başladılar işe. Tabi böylelikle Kevin Durant için takımda daha iyi bir yer açıldı. Genç bir kadroyla bir iki sezon geçirdikten sonra 2010 yazında da serbest kalacak yıldızlardan birini kadroya katmayı planlayan Thunder, 2010-2011 sezonunda bomba gibi girmek istiyor. Ama şu anda ligin sonuncusu.Thunder takımının çok eleştirilmesinin sebebi aslında berbat oynamaları ve lig sonuncusu olmaları değil. Sorumsuz ve isteksiz oynamalarıdır. Thunder biraz gelecek vaat etmek istiyorsa, seyircisini inandırmak istiyorsa, taraftarını stada getirmek istiyorsa sahada biraz daha emek vermeleri gerekiyor. Kevin Durant çok iyi oynuyor. Zaten Thunder iyi giden tek şey bu.Dibe vuran takımda yükselen bir yıldız olmak. NBA'de henüz ikinci sezonunda olan bir oyuncu için muazzam bir olay bu. Ama unutmayalım ki Dwyane Wade NBA'ye geldiği 3üncü sezonunda Miami Heat'i şampiyonluğa taşıdı ve Finalllerin En Değerli Oyuncusu oldu. Ama bu kıyas Kevin Durant açısından hiç adil olmuyor.Çünkü Wade'in yanında Shaq, Mourning, Payton, J-Will, Walker, Posey vardı. Durant'nın yanında ise kimse yok. Durant'ın Birkaç yıl içinde daha iyi bir kadroyla daha üst seviyelere ulaşacağı yüksek bir ihtimal. Ama bugünlerde ancak ligin dibine demir atıp öylece sürükleniyorlar. Ama Thunder yeni şehrinde yeni bir sayfa açtı ve bu sayfasında şimdiden bir süper yıldız adayına sahip. Kim mi? NBA yeni yıldız adayı Kevin Durant.