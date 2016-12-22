Oklahoma City Thunder'da keyifler yerinde

Oklahoma City Thunder deplasmanda konuk olduğu New Orleans Pelicans‘ı 121-110 mağlup etti.

Russell Westbrook ve Anthony Davis arasındaki düello izleyenlere keyif verirken, iki oyuncu da müthiş bir performans ortaya koydu ve kazanan Westbrook oldu.



Ömer Aşık benchten geldiği maçta sadece 8 dakika süre aldı.

Thunder‘da Russell Westbrook 2-7 üç sayı, 12-26 şut isabetiyle 42 sayı-7 asist-10 ribaunt yaparken, Steven Adams 12 sayı-4 ribaunt-3 asist, Andre Roberson 9 sayı-7 ribaunt-2 top çalma, benchten gelen Alex Abrines 18 sayı-2 ribaunt ve Joffrey Lauvergne 10 sayı-6 ribaunt-3 asist yaptı.

Pelicans‘ta Anthony Davis 14-26 şut isabetiyle 34 sayı-15 ribaunt-2 asist yaparken, Jrue Holiday 23 sayı-10 asist-4 ribaunt, benchten gelen Terrence Jones 21 sayı-2 ribaunt ve Tim Frazier 10 sayı-5 asist-3 ribauntla oynadı.

Ömer Aşık, 1 şut denemesinde bulunduğu ve isabet bulamadığı maçı 2 ribaunt-1 asistle tamamladı.

NBA'de günün sonuçları

Cleveland Cavaliers 113 - Milwaukee Bucks 102

Atlanta Hawks 84 - Minnesota Timberwolves 92

Detroit Pistons 86 - Memphis Grizzlies 98

Chicago Bulls 97- Washington Wizards 107

New Orleans Pelicans 110 - Oklahoma City Thunder 121

Phoenix Suns 111 - Houston Rockets 125

Utah Jazz 93 - Sacramento Kings 94

Portland Trail Blazers 95 - Dallas Mavericks 96.