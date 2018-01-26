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Spor

Oklahoma City galibiyet serisini 6 maça çıkarttı

46 sayı ile oynayan Russel Westbrook, Wizards karşısında takımının en etkili ismi oldu

26 Ocak 2018 18:13

NBA'de Batı Konferansı temsilcisi Oklahoma City Thunder, çekişmeli geçen mücadelenin ardından Chesapeake Energy Arena'da ağırladığı Washington Wizards'ı 121-112'lik skorla geçti.

Üst üste ise altıncı galibiyetini alan Thunder'ın yıldız oyuncusu Russel Westbrook 46 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle galibiyette başrolü oynarken, bu sezonun en skorer istatistiğini yakaladı. Paul George 18 sayı, 4 asist ve 4 top çalma, Steven Adams 12 sayı ve 10 ribaunt, Carmelo Anthony 13 sayı ve 8 ribaunt ile galibiyete destek verdi.

Son beş maçta dördüncü kez mağlup olan Wizards'ta Bradley Beal 41 sayı, 12 ribaunt ve 7 asist, John Wall 21 sayı ve 12 asist, Markieff Morris ise 20 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.

 

 

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