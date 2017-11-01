Oklahoma, Antetokunmpo’ya izin vermedi

NBA'de gecenin maçında Russell Westbrook, Carmelo Anthony ve Paul George'lu Oklahoma City Thunders, Giannis Antetokunmpo’lu Milwaukee Bucks'a konuk olduğu maçtan 110-91 galip ayrıldı.

İlk çeyreğin ortasından itibaren skor avantajını ele alan ve her çeyrek farkı artıran Batı ekibi, sahadan 110-91'lik zaferle ayrıldı.

Giannis Antetokunmpo'nun 27 sayı, 8 ribaund ve 3 asistlik performansı yenilgiye engel olmazken, Oklahoma City Thunder'da Paul Geroge %50 isabet oranıyla üçlük attığı geceyi 20 sayı ve 3 ribaundla takımının en skorer ismi oldu.

Thunders bu galibiyetle 4. galibiyetini aldı ve Bucks ile aynı galibiyet sayısına ulaştı.