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Spor

Oklahoma, Antetokunmpo’ya izin vermedi

Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks deplasmanından 110-91'lik galibiyetle döndü

01 Kasım 2017 12:20

NBA'de gecenin maçında Russell Westbrook, Carmelo Anthony ve Paul George'lu Oklahoma City Thunders, Giannis Antetokunmpo’lu  Milwaukee Bucks'a konuk olduğu maçtan 110-91 galip ayrıldı.

İlk çeyreğin ortasından itibaren skor avantajını ele alan ve her çeyrek farkı artıran Batı ekibi, sahadan 110-91'lik zaferle ayrıldı.

Giannis Antetokunmpo'nun 27 sayı, 8 ribaund ve 3 asistlik performansı yenilgiye engel olmazken, Oklahoma City Thunder'da Paul Geroge %50 isabet oranıyla üçlük attığı geceyi 20 sayı ve 3 ribaundla takımının en skorer ismi oldu.

Thunders bu galibiyetle 4. galibiyetini aldı ve Bucks ile aynı galibiyet sayısına ulaştı.

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