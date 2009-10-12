Okkır'ın ölümüyle ilgili 15 doktor yargılanacak

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesinin ardından hastanede ölen iş adamı Kuddusi Okkır'ı tutuklu bulunduğu dönemde usulüne uygun muayene etmediği ve muayene sonuçlarını uygun kaydetmediği gerekçesiyle, 15 doktorun yargılanması istemiyle hazırlanan iddianame, Tekirdağ 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Devlet Hastanesinde görevli doktorlar S.T, Ş.T.A, E.A, I.H.T, Ö.M.T, O.T, O.E, H.U, T.E, A.T, B.U, A.G, H.I, S.A. ve Tekirdağ Göğüs Hastanesi doktoru M.M. hakkında, Okkır'ın tedavisinde ihmalleri bulunduğu iddiasıyla yargılanmaları istemiyle hazırlanan ilk iddianame, bilirkişi raporunun yetersiz görülmesi nedeniyle Tekirdağ 3. Asliye Ceza Mahkemesinde reddedildi.

Bunun üzerine, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, durumun incelenmesiyle ilgili yazılı emre gidilmesi için Adalet Bakanlığına iddianameyi gönderdi.

Bakanlık, davayla ilgili yazılı emre gidilmesine gerek görülmediğini belirterek, iddianameyi geri gönderdi.

Başsavcılık, yetersiz görülen bilirkişi raporunu yeniden alarak, Okkır'ın tedavisinde ihmalleri bulunduğu iddiasıyla, 15 doktorun usulüne uygun muayene yapmadığı ve muayene sonuçlarını uygun kaydetmediği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması için tekrar iddianame düzenledi.

Tekirdağ 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.