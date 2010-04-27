Okkan suikastinin gerekçeli kararı açıklandı

T24 - Emniyet müdürü Gaffar Okkan suikastı davasında gerekçeli karar açıklandı: 16 ayrı kalaşnikofla 469 mermi sıkıldı. Saldırıyı profesyonel suikast timi yaptı.



Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve beş korumasının çapraz ateşe tutularak şehit edildiği suikasta katıldığı gerekçesiyle yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Hizbullah üyesi Bedran Salamboğa ile ilgili davada gerekçeli karar açıklandı.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan kararda, saldırının profesyonel suikast birimlerince uzun hazırlıklar sonucu planlandığının altı çizildi.





Örgütün taktiklerinden farklı



Taraf gazetesinin haberine göre; Salamboğa'nın 24 Ocak 2001'de gerçekleşen ve Gaffar Okkan ile beş polisin şehit edildiği, beş polisin de yaralandığı suikasta tetikçi olarak katıldığının sabit görüldüğü kararda saldırının gerçekleştirildiği yerin şehrin merkezinde bulunup emniyet müdürlüğüne çok yakın bir mesafede olduğuna dikkat çekildi. Gerekçeli kararda şöyle dendi: “Örgütün eylem taktiklerinden farklı olarak saldırıda çok sayıda uzun namlulu silahın kullanılması, OHAL uygulaması devam eden Diyarbakır'da adım başı bir polis memuru bulunmasına karşılık, bu kapsamda bir eylemin gerçekleştirilebilmesi, ayrıca bölgede yaygın şiddet eylemlerinde bulunan PKK tarafından bile bu kapsamda bir eylemin gerçekleştirilememiş olması, olay yerinde bulunan cep telefonu şirketlerine ait baz istasyonlarından olay saatinde ve öncesinde yapılan tüm görüşmelerin listesi çıkarılmasına rağmen saldırganların kendi aralarında iletişim kurmadıklarının tespit edilmesi, saldırganların kısa sürede olay yerinden kaçıp yoğun operasyonlara rağmen olay tarihinde yakalanamamaları ve yakın mesafeden atılan 20 kadar merminin maktulün başına isabet etmesi, olay mahallinde bulunan 469 adet boş kovanın 16 ayrı Kalaşnikof marka uzun namlulu silahtan atılması ve bu silahlardan sadece bir tanesinin güvenlik güçlerine, diğerlerinin ise saldırganlara ait olması birlikte değerlendirildiğinde, eylemin profesyonel suikast birimlerince uzun hazırlıklar sonucu planlandığı ve aralarında sanık Bedran Salamboğa'nın da bulunduğu Hizbullah örgütü üyelerince gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır."





Eylem amacına ulaştı



Kararda ayrıca, suikastın 17 Ocak 2000 günü Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da düzenlenen operasyonda öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildiğinin yaygın olarak kabul gördüğü de ifade edildi. Mahkeme heyeti kararda, Gaffar Okkan'ın hedef seçilme nedeninin ise Diyarbakır halkının desteğini alacak nitelikteki icraatları ve halkla kurduğu sıkı diyalog olduğunu belirtti. Okkan'ın ölümünün ardından Diyarbakır'da Hizbullah ve PKK'ın çağrısı dışında esnafın ilk kez kepenk kapattığı, binlerce insanın valilik önünde toplanarak saldırıyı protesto ettiğinin hatırlatıldığı kararda, bu nedenlerle eylemin, iktidarı- otoriteyi yıpratmak, ses getirmek ve taraftar kazanmak gibi hedeflerine ulaştığının görüldüğü belirtildi. Gerekçeli kararda ayrıca “ancak profesyonelce gerçekleştirilebilecek olan bu eylemin dış bağlantıları ile genel talimatı verip planlayanlara ulaşılamadığı” vurgulandı.







