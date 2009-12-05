Okkan suikasti sanığı serbest

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı sanığı Recep Dünük, örgüt üyeliğinden 10 yıl ceza aldı.



Cezaya savcı değil, sanık avukatları itiraz etti. Yargıtay, serbest kalan zanlının müebbetle yargılanmasına karar verdi. Ancak Dünük, aldığı ceza 'kazanılmış hak' olduğu gerekçesiyle müebbetten kurtuldu. Okkan suikastına katıldığı gerekçesiyle 6 yıl önce İstanbul'da yakalanan Dünük hakkında, 2003'te ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Davanın sonunda savcı, 'Eldeki deliller sanığın suikasta katıldığını kanıtlamıyor' diyerek sadece örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis istedi. Diyarbakır Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi de, Dünük'ü, Hizbullah terör örgütü üyesi olmaktan 10 yıl hapse çarptırdı. Sanık, tutuklu kaldığı süre cezasını karşıladığı gerekçesiyle tahliye edildi. Savcı ise, kendi talebi doğrultusunda karar verildiği için kararı temyiz etmedi. Ancak Dünük'ün avukatları, cezayı fazla bularak Yargıtay'a itirazda bulundu. İtirazı görüşen Yargıtay 9. Ceza Dairesi sanığın suikasta katıldığı yönünde yeterli delil bulunduğunu belirterek "Müebbetle yargılayın" dedi. CMK'nın 326. maddesi uyarınca, ceza süresi yönünden sanığın kazanılmış hakkının saklı kalması kaydıyla dosya yerel mahkemeye iade edildi. Ancak Yargıtay'ın oybirliğiyle aldığı bu yargılama kararı, sadece bir 'öneri'den öteye geçmeyecek. Zira yerel mahkemenin verdiği karara, savcı yasal süre olan 7 gün içinde itiraz etmediğinden karar kesinleşmiş oldu. Dosyayı temyize götüren taraf sanık avukatları olduğu için, sanığın aleyhinde verilecek cezalar 'yok' hükmünde olacak. Yani sanık yeniden yargılanıp müebbet alsa bile cezaevine girmeyecek. Sanığa verilecek cezanın üst sınırı 'kazanılmış hakkı' olan 10 yılla sınırlı olacak.





Kazanılmış hak



Diyarbakır Barosu eski Başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Temsilcisi Sezgin Tanrıkulu, CMK'nın 326. maddesindeki 'kazanılmış hak' kavramını, "Aleyhine temyiz edilmemiş bir hüküm, sanığın temyizi üzerine aleyhine bozulamaz. Yargıtay sadece usul gereği 'Hükmü müebbet hapse göre kur. Ancak infazını yine kazanılmış hak olan 10 yıllık mahkûmiyete göre ver' diyor" dedi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyl Donay da "Aleyhte temyiz olmaması durumunda dava bozulsa da ilk ceza neyse o hakkı kazanılmış hak olarak saklı kalır" yorumu yaptı.





7 zanlı hâlâ aranıyor



24 Ocak 2001'de Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile koruma polisleri Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün, Atilla Durmuş şehit edildi, 6 polis de yaralandı. Yakalanan 11 sanıktan 3'ünün suikasta katıldıkları sabit görüldü ve aldıkları ağırlaştırılmış müebbet kararı Yargıtay tarafından da onandı. Suikasta katıldıkları belirtilen 7 zanlı ise halen firarda.