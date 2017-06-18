Okey masasında "Kapıdan ilk çıkanı vuracağım" tartışması!

Antalya'daki bir kıraathanede iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkeye kapılan Yusuf K., "Kapıdan ilk çıkanı vuracağım" dedi. Olaydan habersiz olan 37 yaşındaki Ahmet Hançer kapıdan çıkınca, Yusuf K. yanında getirdiği av tüfeğiyle Hançer'i vurarak, yaraladı.

Kepez ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde sokak üzerindeki iki katlı kıraathanede dün akşam saatlerinde Yusuf K. ile adı öğrenilemeyen kardeşi, okey masasında tartıştı.

"Kapıdan ilk çıkanı vuracağım"

Tartışma nedeniyle sinirlenen ve kıraathaneyi terk eden Yusuf K. eve gitti. Yusuf K. evdeki av tüfeğini alarak tekrar kıraathane önüne geldi. Kıraathanedekileri bir süre tehdit eden Yusuf K., "Kapıdan ilk çıkanı vuracağım" dedi. Bu sırada olaydan haberi olmayan ve evine gitmek üzere kıraathane kapısından çıkan Ahmet Hançer, hedef oldu.

Bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle kan içinde kalan Hançer, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Polis ekipleri, kaçan Yusuf K'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)