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Spor

Okçulukta havlu attık

Olimpiyat Okçuluk Alanı'ndaki oyunların okçuluk müsabakalarının 5. gününde, erkekler eleme müsabakalarına başlandı.

13 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Erkeklerdeki tek Türk sporcu olan Yusuf Göktuğ Ergin, ilk turda Portekizli rakibi Nuno Pombo'yu 106-103 yenerek tur atlamasına karşın, 2. turda bu dalın iddialı isimlerinden Güney Koreli Lee Chang Hwan'a 117-109 yenilerek elenmekten kurtulamadı.

Güney Koreli sporcu, bu müsabakadaki 117 puanlık derecesiyle yeni bir olimpiyat rekoru da kırmış oldu. Böylece Türkiye, oyunlarda okçuluk dalındaki müsabakalarını da tamamlamış oldu. Okçulukta 14 Ağustos Perşembe günü bayanlar olimpik yayda final müsabakaları yapılarak madalyalar sahiplerini bulacak.

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