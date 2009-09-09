Okçulukta Güney Kore başarısı

Ulsan kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde, olimpik ve makaralı
yaylarda bireysel madalya müsabakaları yapıldı. Bayanlar ve erkeklerde
gerçekleştirilen müsabakaların ardından şampiyona sona erdi.
Şampiyonada Türk sporcular final mücadelesine yükselemezken, olimpik yay
erkeklerde Güney Koreli Chang-Hwan Lee altın madalyanın sahibi oldu. Yine Güney
Koreli Dong-Hyon Im'in gümüş madalya aldığı müsabakada, Ukraynalı Victon Huban
ise bronz madalyada kaldı.
Olimpik yay bayanlar kategorisinde ise Güney Koreli sporculardan Hyun-Jung
Joo altın, Ye Ji Kwak ise gümüş madalya elde etti. Bu kategoride Kolombiyalı
Natalia Sanchez bronz madalya kazandı.
Makaralı yay erkeklerde ABD'li Reo Wilde altın, Büyük Biritanyalı Liam
Grimwood gümüş ve Yeni Zelandalı Stephen Clifton bronz madalyanın sahibi
oldu.
Bayanlar makaralı yayda ise Rus Albina Loginova altın madalya kazanırken,
Güney Afrikalı Jorina Coetzee gümüş, İtalyan Laura Longo da bronz madalyanın
sahibi oldu.