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Spor

Okçulukta Güney Kore başarısı

09 Eylül 2009 22:25

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Ulsan kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde, olimpik ve makaralı yaylarda bireysel madalya müsabakaları yapıldı. Bayanlar ve erkeklerde gerçekleştirilen müsabakaların ardından şampiyona sona erdi.

Şampiyonada Türk sporcular final mücadelesine yükselemezken, olimpik yay erkeklerde Güney Koreli Chang-Hwan Lee altın madalyanın sahibi oldu. Yine Güney Koreli Dong-Hyon Im'in gümüş madalya aldığı müsabakada, Ukraynalı Victon Huban ise bronz madalyada kaldı.

Olimpik yay bayanlar kategorisinde ise Güney Koreli sporculardan Hyun-Jung Joo altın, Ye Ji Kwak ise gümüş madalya elde etti. Bu kategoride Kolombiyalı Natalia Sanchez bronz madalya kazandı.

Makaralı yay erkeklerde ABD'li Reo Wilde altın, Büyük Biritanyalı Liam Grimwood gümüş ve Yeni Zelandalı Stephen Clifton bronz madalyanın sahibi oldu.

Bayanlar makaralı yayda ise Rus Albina Loginova altın madalya kazanırken, Güney Afrikalı Jorina Coetzee gümüş, İtalyan Laura Longo da bronz madalyanın sahibi oldu.

 

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