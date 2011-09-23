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Spor

Okçulukta dünyanın gözü Türkiye'de İSTANBUL (A.A)

23 Eylül 2011 15:07

-Okçulukta dünyanın gözü Türkiye'de İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Okçuluk 2011 Dünya Kupası Finalleri hafta sonu İstanbul Boğazı'nda büyük bir organizasyonla gerçekleştirilecek. Dünyanın en seçkin okçuları, Anadolu yakasında Küçüksu Kasrı'nın yanındaki park alanında yarın başlayıp, 25 Eylül Pazar günü sona erecek finallerde birincilik için mücadele edecek. 2011 Dünya Kupası serisi, Hırvatıstan'ın Porec, Türkiye'de Antalya, ABD'de Ogden ve Çin'in Şangay kentlerinde yapılan 4 ayak yarışının ardından, İstanbul'daki finallerle tamamlanacak. Bu büyük organizasyonda Türkiye'yi, olimpik yayda Yağız Yılmaz ve Natalia Nasaridze, makaralı yayda da Ali Davarcı ve Gizem Kocaman temsil edecek. Olimpik yay ve makaralı yay kategorilerinde erkek ve bayanlarda ilk 8'e giren sporcuların yer alacağı finallerde yarın makaralı yay, pazar günü ise olimpik yay kategorilerinde mücadeleler yapılacak.

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