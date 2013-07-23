Okçulukta Avrupa ikinciliği

Geçtiğimiz haziran ayı içerisinde Antalya'da yapılan Dünya Kupası 2'inci Ayak yarışmalarının sıralama atışlarında 684 puanla kendisine ait Türkiye Rekorunu yenileyen Ecem Cansu Coşkun, Elazığ'da gerçekleştirilen Gençler-Yıldızlar Federasyon Kupası yarışmasında da 145 puan ile 15 ok Türkiye Rekorunun sahibi olmuştu.

Genç sporcu Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler şampiyonasında Norveçli rakibi Greydelan'a 138-142 geçilerek, gümüş madalya kazandı.

Kayseri takımı her yıl bir yıldız sporcu yetiştiriyor

Kayserili milli sporcunun, Kayserili antrenörü Ramazan Açıkgöz, "Ecem, kazandığı madalya ile başarı seviyesini bir basmak daha yukarı taşımayı başardı. Kayseri Okçuluk takımının 2013 yılı yıldızı Ecem Cansu Coşkun oldu. Kayseri Okçuluk takımı Türk sporuna her yıl bir yıldız sporcu armağan ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.