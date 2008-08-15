Okçulukta altın madalya Ruban'ın

Olimpiyat Okçuluk Alanı'nda yapılan oyunların okçuluk müsabakalarının 7. ve son gününde, erkekler olimpik yay bireysel yarışmanın finalleri gerçekleştirildi.

Final müsabakasında Güney Koreli Prak Kyung-Ho'yu 113-112 yenen Ukraynalı 26 yaşındaki dünya dördüncüsü Viktor Ruban, ülkesine altın madalya getirdi. Güney Koreli Park Kyung-Ho'nun gümüş madalya aldığı yarışmada, Meksikalı Juan Rene Serrano'ya 115-110 üstünlük sağlayan Rus Bair Badenov, bronz madalya elde etti.

Bu yarışmayla oyunlardaki okçuluk müsabakaları da tamamlanmış oldu.