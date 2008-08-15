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Spor

Okçulukta altın madalya Ruban'ın

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta erkekler olimpik yay bireysel yarışmada altın madalyayı, Ukraynalı sporcu Viktor Ruban kazandı.

15 Ağustos 2008 03:00

Olimpiyat Okçuluk Alanı'nda yapılan oyunların okçuluk müsabakalarının 7. ve son gününde, erkekler olimpik yay bireysel yarışmanın finalleri gerçekleştirildi.

 

Final müsabakasında Güney Koreli Prak Kyung-Ho'yu 113-112 yenen Ukraynalı 26 yaşındaki dünya dördüncüsü Viktor Ruban, ülkesine altın madalya getirdi. Güney Koreli Park Kyung-Ho'nun gümüş madalya aldığı yarışmada, Meksikalı Juan Rene Serrano'ya 115-110 üstünlük sağlayan Rus Bair Badenov, bronz madalya elde etti.

 

Bu yarışmayla oyunlardaki okçuluk müsabakaları da tamamlanmış oldu.

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