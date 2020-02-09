Okay Yokuşlu'nun asisti 3 puanı getirdi

Celta Vigo'nun sahasında Sevilla'yı mağlup ettiği maçta galibiyet golünün asisti Milli futbolcu Okay Yokuşlu'dan geldi.

İspanya La Liga´nın 23´üncü haftasında Celta Vigo kendi sahasında Sevilla´yı 2-1 mağlup ederken milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90´ıncı dakikada Sisto´nun attığı gole asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

ntvspor'un haberine göre; La Liga´nın 23´üncü haftasında Celta Vigo, Sevilla´yı konuk etti. Milli oyuncu Okay Yokuşlu´nun ilk 11´de başlayıp 90 dakika süre aldığı mücadelede Sevilla, 23´üncü dakikada Youssef El Nesyri´nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Ev sahibi ekip, 78´inci dakikada Iago Aspas´ın attığı golle eşitliği sağladı. Maçta son sözü,



90´ıncı dakikada Okay Yokuşlu´nun asistiyle golü bulan Pione Sisto söylerken bu sonuçla Celta Vigo, 8 maç aranın ardından ligde galip geldi.